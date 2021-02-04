أكاديمية «سوا» تنطلق افتراضياً 8 فبراير

الشارقة (الاتحاد)- أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف عن إطلاق سلسلة «سوا» الافتراضية الأولى ضمن برنامجها السنوي أكاديمية علم المتاحف «سوا»، أو «معاً» باللغة العربية الفصحى، الذي تنظمه بالتعاون مع متاحف برلين الوطنية ومعهد جوته منطقة الخليج وجامعة العلوم التطبيقية في برلين، فيما تنطلق أعمال الأكاديمية في 8 فبراير الجاري وتستمر حتى 5 أبريل المقبل. وتركز نسخة هذا العام على معجم المصطلحات المتحفية، بمشاركة مهنيين في مجال المتاحف من كل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وألمانيا.

ودعت أكاديمية علم المتاحف الذين مَن في النسخ السابقة من الأكاديمية خلال السنوات الخمس الماضية، للانضمام لأول نسخة افتراضية من الأكاديمية، لمناقشة المصطلحات المتحفية في عالمنا اليوم، على أن تختتم النسخة الافتراضية أعمالها بنشر إصدار إلكتروني على الإنترنت.

وسيتولى فريق مكون من أحد خريجي الأكاديمية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحد الخريجين الألمان، تناول أحد المصطلحات المتحفية وكيفية تعريف هذا المصطلح من خلال النظر إلى طريقة استخدامه على المستوى الفردي وضمن الممارسات المتحفية المتبعة.

وفي شهر سبتمبر المقبل، ستعمل أكاديمية علم المتاحف «سوا» على نشر النسخة الإلكترونية الأولى من الإصدار الإلكتروني، وهو عبارة عن مطبوعة على الإنترنت، تشمل سلسلة من مقالات المحاضرين والمشاركين والمصطلحات المتحفية التي تناولها المشاركون في سلسلة محاضرات «سوا» الافتراضية. كما تعتزم الهيئة إطلاق نسخ افتراضية من أكاديمية «سوا» في المستقبل، تركز أعمالها على مواضيع مختلفة.

تقدير عالمي

وفي شهر مارس الماضي، فازت هيئة الشارقة للمتاحف بجائزة «أوسكار المتاحف» لـ«أفضل تعاون ثقافي» عن برنامجها أكاديمية علم المتاحف «سوا»، وذلك ضمن حفل جوائز «الوجهات الثقافية الرائدة» (Leading Cultural Destinations) في العاصمة الألمانية برلين.

وفازت أكاديمية علم المتاحف في عام 2019، بجائزة أكاديمية الشباب العربي الألماني للعلوم الإنسانية (ِAGYA) التي تُمنح للمبادرات والمشاريع التي تعزز دور وقيمة العلوم الإنسانية في البحث والتعليم والمجتمع وفي إيصال هذه العلوم إلى الجمهور.

يذكر أن أكاديمية على المتاحف «سوا» هي مشروع مشترك بين هيئة الشارقة للمتاحف، بالتعاون مع متاحف برلين الوطنية ومعهد جوته منطقة الخليج وجامعة العلوم التطبيقية في برلين، ومعهد التراث الثقافي البروسي، وبرعاية من فولكسفاغن شتيفينغ.

وقد شارك في النسخ السابقة من أكاديمية «سوا» طلبة من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر، وعُمان، والأردن، وفلسطين.

ومنذ انطلاقتها قبل خمس سنوات، تمت استضافة أكاديمية «سوا» بين الشارقة وبرلين، فيما تخرج من الأكاديمية نحو 80 شخصاً من مهنيي المتاحف، وسيشارك هذا العام 20 مشاركاً من خريجي الأكاديمية.