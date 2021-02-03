التسارع أو المجاعة الزمنية

محمد نور الدين أفاية

شكلت مدرسة «النظرية النقدية» الألمانية انفتاحاً كبيراً في الفكر الفلسفي والسوسيولوجي منذ العقد الرابع للقرن الماضي إلى اليوم. ويلتقي فلاسفتها كافة في الحاجة النقدية الدائمة، وإلى إعادة تأسيس مفهوم الحداثة على ضوء الانحرافات التي تعرض لها العقل وفكر الأنوار من طرف الغرب، وبسبب الكوارث السياسية والإنسانية التي أنتجتها هذه الانحرافات، كما حصل مع الظاهرة الاستعمارية، أو مع الأشكال الوحشية التي جسدتها سياسات الفاشية والنازية، أو مظاهر الاستلاب التي ينتجها المجتمع ما بعد الصناعي.

وإذا كان يورغن هابرماس يُعبر عن الجيل الثاني من تاريخ هذه المدرسة، وبرز الفيلسوف «أكسيل هونيت» كأحد الأسماء المميزة للجيل الثالث من خلال بنائه لنظرية الاعتراف ونقد مجتمع الإذلال، فإن «هارموت روزا» يمثل وجهًاً فلسفياً بارزاً من وجوه الجيل الرابع من مدرسة «النظرية النقدية».

ركز روزا في كتاباته، بهدوء وتميز، على ضرورة إعادة قراءة التاريخ الحديث اعتمادا على ما يسميه «التسارع الاجتماعي» sociale L’accélération. يشغله في ذلك هَمّ الإعلاء من شأن التفكير النقدي الذي يسعف في تفادي انزلاقات مشروع الحداثة، وفي تجنب المخاطر المتنوعة الأشكال التي يتعرض لها الإنسان بوصفه ذاتا مستقلة، وذلك بفعل الإيقاع الجارف للتسارع. ويمكن فهم التاريخ الحديث بشكل أفضل، في نظر «روزا»، في إطار جدلية بين قوى التسارع والمؤسسات المُعرضَة للتلاشي حين تتحول إلى عوائق، وما بين القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج كما اقترحها كارل ماركس.

يتضمن مفهوم التسارع الاجتماعي ثلاثة أبعاد: الابتكار التقني، التغير الاجتماعي (خصوصا ما يتعلق بالمؤسستين الرئيسيتين في الإنتاج وإعادة الإنتاج المتمثلتين في العمل والعائلة)، ثم إيقاع الحياة (وهو مفهوم استلهمه «روزا» من عالم الاجتماع والفيلسوف الألماني «جورج سيمل»).

يقوم «هارتموت روزا» بوصف عمليات التسارع في هذه المستويات الثلاثة، ويفسر أسبابها وتداعياتها، وينطلق من معاينة مؤداها أننا نواجه في تجاربنا، باستمرار، الشعور بكوننا نعاني من ندرة الزمن، هذا في الوقت الذي توسعت فيه وتنامت فرص الوقت الحر. ويلاحظ أن صيغة الوقت الحر مشحونة، بشكل مفارق، بحمولة معيارية تتضمن التزامات شخصية لا يقدر المرء دائما على احترامها من قبيل: يجب علي أن أقرأ، أو أن أعيد قراءة كتب في مجالات محددة، وأن أمارس الرياضة أو أستأنف ممارستها، أو أن أستفيد من عطلة، عِلماً أن التقنية ساعدت على توفير إمكانيات جديدة تزيد من كثافة إيقاع الحياة (كالنقل والاتصال مثلا). ولأن الميادين الثلاثة تتغذى من ذاتها بفعل التسارع، فإن إيقاع الحياة يمكن أن يصير مُحركا لابتكارات تقنية جديدة، سيما وأننا لم نعد نطيق التمهُّل أو البطء، كيفما كان الميدان الذي نشتغل فيه. كما أن الإمكانيات الجديدة المعطاة لنا تنمو وتتطور بأشكال غير مسبوقة، بحيث يتولد لدينا شعور بأنه لم يعد لنا الوقت الكافي للقيام بكثير من الأشياء، ما يدفع بالأفراد إلى اختيار أنشطة لا تنتج سوى نسبة متدنية من الرضا على المدى القصير، ولكنها قد تكون مضمونة نسبياً قياساً إلى أنشطة قادرة على إنتاج نسبة أكبر من المتعة والرضا، وهو ما يفسر النجاحات الكبيرة لصناعات الترفيه.

غير أن التقنية ليست مسؤولة وحدها عن هذه الظاهرة، لأنها تمتلك حمولات أيديولوجية مرتبطة بـ «مشروع الحداثة» المتمثل في الرغبة في الاستقلال الذاتي. فنحن لا نريد أن نكون مرتهنين لأي شيء، أي أن نكون في وضعية نشعر فيها بنقص ما، ينتج عن هذا الارتهان نمو ما ينعتُه روزا «باثولوجيا الحداثة» المتمثل بشكل رئيسي في الاكتئاب Dépression، وهو مرض غير محفز ولا يسعف في التعبئة والاستعداد.

ويتمثل الإشكال الأساسي في كون مشروع الحداثة للاستقلال الذاتي يتعرض، جذرياً، لإعادة النظر لأننا غذونا ضحية شكل جديد من الاستلاب يرتبط بواقع كوننا لا نتحكم في هذا التسارع إلا بعد بذل مجهودات مرهقة، والحال أن إمكانيات وضع آليات ضبط هذا التسارع تقتضي التأسيس لإطار سياسي جديد وتنظيم اجتماعي مغاير، يحتاجان إلى وقت وإلى مفاوضات.

لم تول العلوم الاجتماعية ما يكفي من العناية لمفهوم الزمن في الحداثة قياساً إلى موضوعات العقلنة والفردنة، في نظر «روزا»، علماً أن التسارع هو ما يميز المجتمع الحديث. ولكي نفهم معنى التسارع يتعين فهم معنى التمهل والبطء، باعتبار أن البطء غِنًى بالنسبة للزمن. إنه يقارب الحالة التي توفر لنا ما يكفي من الوقت للقيام بما علينا القيام به. ونعيش حالة البطء حين يتوفر لنا وقت حر، لأنه يولد شعورا بأننا لسنا تحت ضغط الاستعجال، كما لا نكون فيه مضطرين إلى القيام بشيء. فالغِنَى الزمني ليس هو الضجر أو التسارع الإكراهي، وإنما هو عنصر من عناصر الاستقلال الذاتي، ولذلك يعتبر روزا أن حلم الحداثة تمثل في المساعدة على اكتساب هذا الغنى الزمني. ولعل الفكرة الكامنة وراء ذلك هي أن يساعد التسارع التقني على القيام بأكثر من عمل بقياس الزمن. وهذا ما توفره التقنية بالفعل، فالسرعة تزداد سرعة بفضل التقنية، كما تسمح بقطع مسافات بعيدة في زمن وجيز، وبفضلها يتمكن المرء من تجميع معارف في زمن مكثف، فإذا كان الإنسان نسَخ الكتاب باليد قبل المطبعة، ثم ساعدت التقنية على طبعه وانتشاره، فإن الإنترنت يسمح بتحميله بسرعة مذهلة، في حين أن الحواسيب فلا تتوقف عن الزيادة في قدراتها على إنجاز العدد الأكبر من العمليات في إطار وحدات زمنية أسرع.

تتمثل المفارقة في كوننا، مع ذلك، لا نتوفر على الوقت الكافي، بل إن وقتنا يقل يوما بعد يوم، وبتنا نعرف ما ينعته روزا بـ «مجاعة زمنية»، فكلما صار المجتمع حديثاً أو جُرَّ إلى الحداثة نَقص الزمن لديه، وكلما اقتصدنا الزمن عشنا أقل، وكلما اغتنى المجتمع مادياً شعر ناسه بالضغط Stress. وعلى العكس من ذلك، إذا كان الناس في المجتمعات الأقل تقدماً يعانون الفقر المادي فإنهم، مع ذلك، يتوفرون على وقت أكبر، بينما كلما اغتنى المجتمع تحرك أفراده وتنقلوا بسرعة تزداد باستمرار تسارعاً.