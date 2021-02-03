أبرز المبدعين والمفكرين في جلسات "طيران الإمارات للآداب"

دبي (الاتحاد) - يقدم مهرجان طيران الإمارات للآداب باقة من العروض الأدبية المبدعة في هذا الأسبوع حيث يستعد الجميع لإجازة نهاية الأسبوع الكبرى في (4-6 فبراير) في دورة المهرجان لعام 2021 (والتي تمتد من 29 يناير - 13 فبراير).

وتتميز الفعاليات الاستثنائية بمشاركة أبرز الكتّاب العالميين، يتقدمهم ملالا الحائزة على جائزة نوبل، والكاتبان الشهيران، أليف شافاك، وأمين معلوف، بالإضافة إلى يوم مخصص لتسليط الضوء على المواهب الإماراتية المٌقدم برعاية من هيئة الثقافة والفنون في دبي. ويفخر المهرجان باستضافة حفل يحتفي بمجموعة كتب الأطفال الجديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

أليف شافاك

تُقام الفعاليات في مقر المهرجان، فندق انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، ويتضمن البرنامج مزيجاً من العروض الحية التي يشارك فيها نخبة من الكتّاب والشعراء والمبدعين المحليين، والفعاليات الافتراضية التي تضم مجموعة من المؤلفين العالميين. وقد نفذت تذاكر بعض الفعاليات بالفعل، ولكن لم يفت الأوان بعد لمحبي المهرجان; فمع توفر البطاقة الرقمية التي تتيح الوصول إلى ما لا يقل عن عشر جلسات تُبث مباشرة من المهرجان، مثل جلستي ملالا وأليف شافاك، سيسعد جميع المعجبين.

ويوصى فريق المهرجان بحضور جلسات الكتّاب العالميين البارزين كجلسة أمين معلوف، التي سيتناول فيها عمله الأخير "غرق الحضارات" الذي يناقش أهم محاور نقاش الساعة، وتوماس إريكسون، مؤلف الكتاب الأكثر مبيعاً " مُحاط بالمغفلين"، ويناقش في جلسته تحديات التواصل ويشاركه الكاتب المختص بالتنمية الذاتية، شريف عرفة.

كما يستضيف المهرجان حفل إطلاق كتاب "أصوات شابة من الجزيرة العربية"، بدعم من سمو الشيخه حصه بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، سفيرة النوايا الحسنة لمبادرة أصوات أجيال المستقبل في منطقة الخليج. الكتاب يحتفي بالمشاركات الفائزة في مسابقة أصوات أجيال المستقبل لمنطقة الشرق الأوسط لعام 2020.

يتضمن يوم "إضاءة على المواهب الإماراتية"، الموافق 4 فبراير، جلسة نقاش هالة بدري واللواء محمد أحمد المري حول الإقامة الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي خصصتها الدولة للمبدعين. بينما ستشارك معالي نورة الكعبي في جلسة حول مستقبل اللغة العربية.

ويستضيف حفل الافتتاح، المخصص للمدعوين فقط، شاعرة المهرجان المفضلة، عفراء عتيق، حيث ستقدم قصيدة خاصة تتمحور حول سحر رواية القصص.