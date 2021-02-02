«الناشر الأسبوعي» تحاور أدباء من العالم

الشارقة (الاتحاد)

أجرت مجلة «الناشر الأسبوعي» في عددها الجديد حواراً مع الروائي الإسباني ماريو لوثينا عن روايته الجديدة «النّصري» التي تتناول فترة حكم بني نصر في الأندلس، والتي وصفها بأنها «مرحلة من تاريخنا المشترك» العربي الإسباني. كما نشرت المجلة التي تصدرها هيئة الشارقة للكتاب، حواراً مع الشاعرة اليونانية إفتيشيا بانايوتو تحدثت فيه عن طفولتها القبرصية ورؤيتها الشعرية للعالم. وتضمن العدد حوارات مع الكاتب الأميركي البورتوريكي مايك هوثورن، والأميركية الهندية سيجال شاه، والفرنسية اليابانية ساناي ليمويني.

ونشرت المجلة استطلاعاً عن التحولات في المكتبة خلال جائحة «كورونا»، ومقالات ودراسات عن الروائية التشيلية من أصل فلسطيني، لينا مرواني، والشاعرة الهولندية آنماري إستور، والمفكر الكندي من أصول ألمانية وبرازيلية، كارلوس فراينكل.

وبمناسبة مرور49 عاماً على تولّي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مقاليد الحكم في الإمارة، كتب رئيس هيئة الشارقة للكتاب، رئيس التحرير، أحمد بن ركاض العامري افتتاحية العدد بعنوان «عقود زاهية بالإنجازات».

وتضمن العدد الـ 28 من «الناشر الأسبوعي» حوارين مع الناشرين الدكتورة هناء البوّاب ومنير عليمي، ومراجعات لكتب صادرة باللغات العربية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية، فضلاً عن تقرير عن الدورة الافتراضية الأولى لسوق الكتب «بيغ باد وولف»، التي أقيمت بشراكة مع هيئة الشارقة للكتاب.

وتناول مدير التحرير علي العامري، في زاويته «رقيم»، دلالات ما صرّحت به الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، بأن «الشباب العرب متعطّشون للمعرفة»، خلال اجتماعها مع قيادات اتحاد الناشرين العرب واتحاد الناشرين المصريين.