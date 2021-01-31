الإمارات ومركز الشيخ إبراهيم بن محمد يفتتحان «الركن الأخضر»

البحرين (الاتحاد)

افتتحت دولة الإمارات ومركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث «الركن الأخضر» المتفرّع عن المركز، وذلك في مدينة المحرق بمملكة البحرين، وذلك ضمن مشروع ثقافي مشترك في إطار الاتفاقية الموقعة لتوثيق علاقات التعاون الثقافي مع دولة الإمارات ومملكة البحرين للحفاظ على الإرث التاريخي المشترك للبلدين.

وشارك في افتتاح الركن الأخضر، وفد إماراتي برئاسة معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، ومجلس أمناء المركز برئاسة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، وسفارة دولة الإمارات لدى مملكة البحرين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي وأصدقاء مركز الشيخ إبراهيم وداعميه.

وبهذه المناسبة، قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب: «ما بين الإمارات والبحرين لا يستدعي شرح الروابط التي تجمعنا، أراه ارتباطاً جذرياً، لطالما كانت البحرين في القلب من الإمارات وإنسانها، لم تبرحه، ومن صلة الجذور هذهِ يمتدّ الاخضرار تجاهها ولا يتوقف، لذا نتواجد هنا اليوم لندشن سوياً ظلاً موّرقاً آخر لذلك الارتباط».

وأضافت معالي نورة الكعبي: «لطالما آمن والدنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بأن التخضُّر تحضُّر، وروحية مشروع الركن الأخضر هي في صُلبِ تحضر الإنسان الخليجي وتكيّفه، وهو يستشرف ويخطو تجاه المساحات الإنسانية الشاسعة. مشروع الركن الأخضر كفكرة ودور مأمول منه يُعد نموذجاً ماثلاً للعيان كيف بوسع ثقافة الماضي أن تغدو ثقافة للمستقبل، إننا بإعادة إنتاج جذور عراقة مدينة المحرق تاريخياً، ومزاوجتها بالفنون الإنسانية من آداب وفن تشكيلي وتراث وفن شعبي وإعادة تقديمها للعالم بصورة عصرية، وبحداثة تواكب روح العصر نُرسخ استدامة ثقافة التنمية».

من جهتها، قالت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، إن «الركن الأخضر» سيشكل إضافة نوعية للبنية التحتية الثقافية في مدينة المحرّق، وهو يشكل نموذجاً مميزاً للحداثة في مدينة قديمة تحمل في عمارتها المعمار الحديث الذي ينسجم مع المشهد العمراني للمدينة، متوجهة بجزيل الشكر والامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التي دعمت المشروع ضمن عام الاحتفاء بذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه. كما شكرت معاليها معالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب على جهودها المتواصلة من أجل تعزيز العلاقات الثقافية العريقة والتاريخية فيما بين مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة.

وبدوره، أعرب الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى البحرين، عن سعادته بافتتاح مبنى «الركن الأخضر» في مدينة المحرق بعد ترميمه وخضوعه لأعمال إعادة تصميم داخلي في إطار الاتفاقية الموقعة لتوثيق علاقات التعاون الثقافي بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة للحفاظ على الإرث التاريخي المشترك للبلدين.

وأكد سفير الإمارات، في تصريح بهذه المناسبة، أن افتتاح «الركن الأخضر» يعتبر المشروع الثاني الذي تساهم فيه دولة الإمارات بالتعاون مع مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث بعد إعادة ترميم وافتتاح «نزل السلام» يوم 26 أكتوبر 2019، بحضور معالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم.

وقال إن بيت «الركن الأخضر» له رمزيّة فنية وجمالية وطبيعية، أزهرَت فكرة ترميمه وإعادة تصميمه في إطار الاحتفال بمئوية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واختيار مدينة المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية. ويجسد المشروعان العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين. ويؤكد حرصهما على الحفاظ على الإرث التاريخي والثقافي الخليجي.

وسيتحول الركن الأخضر إلى مكتبة تعنى بأرشفة الفن في مملكة البحرين عامة وبترميم الوثائق الفنية وحفظ الكتب واللوحات الفنية. يحتوى المبنى على حديقة عمودية فريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وتحتوي على 200 نوع من النباتات غالبيتها من المناطق شبه الاستوائية والصحراوية حول العالم.

مبنى الركن الأخضر هو من تصميم الشركة الهندسية الهولندية «ستوديو آن هولتروب»، وقام استوديو عمار بشير للإبداع الفني بالتصميم الداخلي للمبنى. يذكر أنه بمحاذاة المبنى توجد الحديقة العمودية التي شيّدها مركز الشيخ إبراهيم، وهي من تصميم عالم النباتات الفرنسي «باتريك بلان» الذي أسّس لتقنية الحدائق العمودية وعُرفت تصاميمه المتميّزة في أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن مشروع الركن الأخضر يأتي استكمالاً لمشروع نزل السلام الذي تم افتتاحه في أكتوبر 2019 لاستقبال زوّار مسار اللّؤلؤ في المحرّق والمُدرَج على قائمة التّراث الإنسانيّ العالميّ وذلك كأوّل فندقٍ يقع ضمن هذا السّياق وسيكون مشروع ترميم وتأهيل بيت فتح الله مقصداً لزوّار المسار والمدينة التّاريخيّة، وأحد مواقع مركز الشيخ إبراهيم.