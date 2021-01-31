«أمير الشعراء» ينطلق في موسمه التاسع بأبوظبي الثلاثاء المقبل

أبوظبي (وام)

تنطلق مساء يوم «الثلاثاء» المقبل على مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي أولى حلقات البث المباشر من برنامج «أمير الشعراء» بموسمه التاسع والذي يُعد أضخم مسابقة تلفزيونية للشعر الفصيح في الوطن العربي، وذلك عبر قناتي «بينونة» و«الإمارات» وتنظمه وتنتجه «لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي»، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة إلى صون التراث الثقافي، وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي.

وكشف البرنامج، في بيان له، عن قائمة الشعراء العشرين المشاركين في موسمه التاسع والتي ضمت كلاً من: زينب جبار، نبيل عماد العياش من العراق، السيد أحمد العلوي من البحرين، عمر الراجي، عبد الحق عدنان من المغرب، الواثق يونس من السودان، حنان فرفور من لبنان، عبدالله علي الشامسي من الإمارات، عبد العزيز لو من السنغال، علي لون من نيجيريا، أحمد حافظ، محمد عرب صالح، السيد خلف أبو ديوان من مصر، محمد التركي، حوراء الهميلي، سلطان الضيط من السعودية، هبة رمضان شريقي من سوريا، مصعب تقي الدين من الجزائر، محمد المامي ولد محمد حامد من موريتانيا وضف لله جالو من أميركا.

وقال عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، إن برنامج أمير الشعراء ينطلق بموسمه التاسع بالتزامن مع اقتراب الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة ليتوج ما قدمتْه إمارة أبوظبي في ضوء رؤية وطموحات القيادة الرشيدة الرامية إلى تطوير محتوى البرامج الثقافية ودعواتها الملهمة لجعل 2021 العام الأعظم في مسيرة الدولة مع بداية الخمسين عاماً الجديدة.

وأكد عيسى سيف المزروعي، أن إمارة أبوظبي لعبت دوراً مهماً في تعزيز التفاعل والتواصل الثقافي؛ بهدف المساهمة في إيصال الرسالة الحضارية والإنسانية السامية إلى مختلف شعوب العالم، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي يُولي اهتماماً كبيراً لبرامج صون التراث العربي ورعايته وحفظه للأجيال القادمة. وأوضح أن البرنامج - وعلى مدار ثمانية مواسم حقق فيها جماهيرية واسعة - واصل احتضان المبدعين في سماء الشعر العربي الفصيح وضخ دماء جديدة فيه، مؤكداً أن العاصمة أبوظبي كانت ولاتزال إمارة الشعر وحلم الشعراء.

وأكد عيسى سيف المزروعي، أن اللجنة حرصت مع انطلاق برنامج «أمير الشعراء» بموسمه الجديد في ظل الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد على العالم، على اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية كافة، بما يضمن سلامة المشاركين ولجان التحكيم والعاملين على حد سواء، وتطبيق البروتوكول الطبي واشتراطات الأمن والسلامة وفق أعلى درجات الدقة.

من جانبهم، أكد أعضاء لجنة التحكيم، وهم الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والناقد الدكتور صلاح فاضل رئيس مجمع اللغة العربية في مصر، والدكتور عبدالملك مرتاض رئيس المجلس الأعلى للغة العربية في الجزائر، أن الموسم التاسع يحظى بوجود شعراء موهوبين وقصائد جيدة من حيث التنوع في جماليات القيم الشعرية والإبداع ما يبشر بموسم ثري مفعم بالمنافسة والعطاء الشعري.

وتتضافر جهود لجنة التحكيم مع اللجنة الاستشارية للبرنامج التي تضم كلاً من سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، والدكتور محمد حجو، والدكتور أحمد خريس ورعد بندر، للوصول إلى قرار نهائي بشأن ما يقدمه الشعراء خلال مرحلة الفرز والحلقات التسجيلية والمباشرة.