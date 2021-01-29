شيخة الحديدي: والدتي سرّ إبداعي

محمد عبدالسميع (الشارقة)

شيخة الحديدي أديبة شابة، تفرح بالتعبير الأدبي، ولا تزال لحظات الفرح الطفولي مرسومةً على تفاصيل وجهها، وهي تقدّم للمكتبة الإماراتيّة إصدارها الأول «شيخة في بلاد العجائب»، مهتمةً بأن يبحث الإنسان عن سعادته في داخله، وأن يؤمن الشباب بثقافة العطاء والإنجاز والثقة وحب الوطن.

الحديدي من مواليد عام 1995، درست في مدارس الشارقة النموذجيّة وحاصلة على الماجستير في علوم الإدارة، إضافةً إلى تخصصها الرئيسي في علم التغذية والصحّة، إلا أنّها تنسجم في الكتابة التي كانت قصاصات من الورق بين والديها، أملها ومستقبلها وماضيها ونبع الحنان الأوّل الذي كانت ترتوي منه موهبتها التي بدأت تظهر إبداعاً وأفكاراً لكاتبة متصالحة مع ذاتها، لا ترى في وسائل التواصل الاجتماعي أيّ عائق لأن يستفيد منها الكتّاب الشباب، وفي الوقت ذاته يهتمون بالكتاب الورقي والأفكار الإبداعيّة والورش التي تنمّي لديهم اللغة والأدب وتقنيات الكتابة، ومعالجة المواضيع من منظور أدبي.

وفي عام 2013 كانت الحديدي على موعد مع التعبير، مثلها مثل أيّ طفل يرى والده نبراساً وفضاءً ممتداً له، فكانت أحاسيسها في قطعة «الأب هو الوطن» كفيلةً لأن تتمرّن أصابع الكاتبة على مواضيع لاحقة، خصوصاً وهي تعترف بأنّ والدتها هي سرّ إبداعاتها وبصيرتها الأولى في نشأتها على الكتابة.

غلاف «شيخة في بلاد العجائب»

دور النشر

ولأنّ الكتّاب الشباب دائماً ما يواجهون مشكلة تسويق النصّ الأدبي وطباعته في كتاب، فإنّ الحديدي ترى أنّ على دور النشر أن تؤمن بطاقات الشباب وإبداعاتهم، منتقدةً بأنّ بعض هذه الدّور تفضّل اسماً مستعاراً للكاتب أو اسماً إعلامياً، إضافةً إلى تحرّج دور النشر من الطباعة للأطفال، وهو ما حدث معها، مؤمنةً بأنّ للنقد دوراً كبيراً في شحذ همم الشباب وتحفيزهم على المواصلة والاستمرار، فهم امتداد للعائلة الصغيرة في البيت، معربةً عن أسفها لما أسمته «النقد الهدّام»، غير أنّها وجدت في تشجيع نقاد معينين لها ثقةً دفعتها لإصدارها الذي تعتزّ بسنة صدوره 2015، خصوصاً وهي تثق بضرورة التطوير اللغوي وتنظيم الأفكار والصياغة بمرور التجربة ومواصلة المشوار.

حضور أدبي

تقرأ الحديدي لعدد من الكتّاب الإماراتيين والعرب والأجانب، ونظرة على أسماء هؤلاء المبدعين تعطينا ثقةً بتطوّر مشروع كاتبتنا في الأفكار والرؤية وتجنيس الإصدار والاشتغال عليه، خصوصاً أنّها أسماء برعت في مجالها، ولها حضور أدبي واضح في المسيرة الإبداعيّة، ولابدّ أنّ تنويع هذه الأسماء دون نسيان الكتابة النسويّة الإماراتية والعربية، يؤكّد هذه الثقة بعد أن لفت إصدارها «شيخة في بلاد العجائب» القرّاء، وهي تستفيد من قصّة الأطفال المشهورة «أليس في بلد العجائب»، متكئةً على السفر والترحال في البلدان، وتضمين العمل ثيمة مهمّة لافتة، هي معرفة العجائب من داخل الإنسان نفسه.

تجربة واحتكاك

وتشيد الحديدي بالمؤسسة الإماراتيّة ودعمها للكتاب الناشئين والهواة والمبدعين، مؤكّدةً الرعاية الأدبية التي حظيت بها في الشارقة وفق مشاريع ثقافيّة مهمّة، لقيت رعاية من صاحب السّمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

كما تنصح الحديدي الشباب في مشروعهم الإبداعي بالهدوء والاستفادة من المحترفين وأخذ آرائهم على محمل الجدّ وعدم الملل أو اصطناع الإبداع والغرور، فهناك من الأعمال ما لا ينضج إلا بالتجربة والاحتكاك بالأدباء والمؤسسات الثقافيّة واقتناء الكتب والاطلاع المستمر.