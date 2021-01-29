«الشارقة للكتاب».. جلسة افتراضية لمواجهة الأفكار السلبية

الشارقة (الاتحاد)

تنظّم هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية، الثلاثاء الموافق 2 فبراير المقبل، جلسة حوارية بعنوان «كيف تواجه الأفكار السلبية لتعيش حياة سعيدة»، يقدمها (عن بُعد)، أخصائي تخطيط الموارد البشرية المدرب علي اليماحي، عبر منصة التواصل المرئي «زووم».

تستهدف الجلسة الجمهور العام، وتناقش مجموعة من المحاور المتعلقة بتطوير قدرات الأفراد على تنمية الأفكار الإيجابية في حياتهم، وكيفيّة تحفيز الذات على مواجهة التفكير السلبي، والتغلب على المؤثرات التي تحد من استكشاف الفرد لقدراته التي تمكنه من العيش بسعادة.

علي اليماحي

وتأتي الفعالية ضمن سلسلة الجلسات وورش العمل التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية، وتستضيف خلالها خبراء ومختصين في جوانب مختلفة تهم أفراد المجتمع، ويمكن للراغبين بحضور الجلسة تسجيل بياناتهم المطلوبة، عبر رابط توفره الهيئة.