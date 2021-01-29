الأفخم يترأس تحكيم «الدولي للمونودراما» في قرطاج

ساسي جبيل (تونس)

يترأس المهندس محمد سيف الأفخم، رئيس الهيئة الدولية للمسرح، مؤسس ومدير مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، ورئيس الرابطة الدولية للمونودراما، لجنة تحكيم الدورة الثالثة للمهرجان الدولي للمونودراما في قرطاج، التي ستعقد بالعاصمة تونس، من 25 إلى 28 مارس 2021، وتضم كلاً من الممثلة الكبيرة منى نورالدين من تونس، والدكتور حسن تليلاني من الجزائر، والفنان محمد السباعي من المغرب.

وقال إكرام عزوز، مدير المهرجان، إن في اختيار الأفخم رئيساً للجنة التحكيم تأكيد على الدور الذي تلعبه دولة الإمارات في دفع عجلة التنمية الثقافية في الداخل والخارج، وتقدير للإشعاع والتميز الذي تعيشه في الحقل الفني والثقافي، لافتاً إلى أن الأفخم من المؤسسين في مجال المونودراما منذ أن كان مدير عام هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، حيث ساهم بصحبة نخبة نيرة من الفاعلين الثقافيين والمسرحيين الإماراتيين، في إنشاء مجموعة مسرح دبا الفجيرة وجمعية دبا الفجيرة للثقافة والفنون والمسرح، وله تاريخ طويل في دعم المسرح والفنانين المسرحيين والمؤسسات المعنية بالمسرح ومهرجانات المونودراما حول العالم.

وأضاف عزوز في تصريح لـ«الاتحاد»: أنا حريص على إنجاح هذه الدورة الثالثة من المهرجان التي ستعقد في ظرف استثنائي، اعتباراً لما نعيشه من تبعات لجائحة «كورونا» التي عمت كل بلدان العالم، وكنا حريصين دائماً على ألا تؤجل هذه المناسبة التي تعتبر من المكاسب التي نفتخر بها، ولتكون موعداً ثابتاً من شأنه أن يسهم في الإشعاع الثقافي والسياحي لتونس، وفي استعادة عرش المونودراما كشكل من أشكال التعبير المسرحي بخصوصياتها المتفردة.

وتتوزع عروض المهرجان الدولي للمونودراما في قرطاج في دورته الثالثة على ثلاثة مستويات، أولها عروض المسابقة الدولية التي ستشهد مشاركة 10 أعمال من تونس، فلسطين، المغرب، الجزائر، مصر، العراق، بنين، البحرين، ليبيا، والمملكة العربية السعودية، وثانيها مسابقة المونوكيدز، وهدفها اكتشاف مواهب الأطفال وشغفهم بالمسرح تحت إشراف الفنان فيصل بالزين، وثالثها العروض الشرفية التي تمثل شكلاً من أشكال التكريم لمبدعين من مختلف أنحاء العالم يمثلون ما يزيد عن 24 دولة، فضلاً عن عروض لنجوم من الصف الأول من تونس وخارجها، كما سيشهد المهرجان تكريم عدد من المبدعين من مختلف أنحاء الوطن العربي، بالإضافة إلى ندوة دولية حول المونودراما، يشارك فيها نخبة من أبرز الأكاديميين والمختصين في المسرح.