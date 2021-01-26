مهرجان أبوظبي 2021 يناقش تأثير «كوفيد 19» على مشهد الثقافة والفنون

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مهرجان أبوظبي، في دورته الثامنة عشرة، انطلاق فعالية «رواق الفكر.. حوارات الفنانين»- «الفن أثناء كوفيد»، بإخراج القيّم الفني، الفنان الإماراتي ومستشار الفنون التشكيلية للمجموعة، جلال لقمان. تأتي هذه الفعالية في إطار رؤية المهرجان لتحفيز الإبداع ودعم الحراك الثقافي والفني الإماراتي في مواجهة التحديات بالاعتماد على الدور الهام الذي يلعبه الفنانون والمبدعون.

عزة القبيسي

وتضم الفعالية، سلسلة حلقات وثائقية قصيرة تحت عنوان «الفن أثناء كوفيد»، بمشاركة 10 مبدعين في الإمارات العربية المتحدة، لتسليط الضوء على تأثير جائحة كوفيد 19 على ممارساتهم الفنية، عبر 5 حلقات مسجلة، تبثُّ على موقع مهرجان أبوظبي الإلكتروني، ابتداءً من يوم الثلاثاء 26 يناير الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، حيث ستبث حلقة كل يوم ثلاثاء في نفس الموعد، ولمدة 5 أسابيع.

وتأتي سلسلة «الفن أثناء كوفيد»، التي تضم نخبة مميزة من الفنانين المبدعين، في إطار استراتيجية مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، الرامية إلى الخروج برؤية واضحة تهدف لتعزيز قدرة الفنانين والمهنيين العاملين في القطاع الثقافي على التصدي للتحديات التي فرضتها الجائحة وآثارها والتعافي منها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الفنانين بعد كوفيد 19.

د. نجاة مكي

ويشارك في سلسلة الحلقات الوثائقية، نخبة متميزة من الفنانين المحليين والعالميين، تضم الفنانين التشكيليين الإماراتيين الدكتورة نجاة مكي، والدكتور محمد يوسف، وسمية السويدي، ومطر بن لاحج، وعزة القبيسي، وسقاف الهاشمي، وخلود الجابري، وكلاً من المصور الإماراتي عبيد البدور، ومستشارة الفنون باتريشا ميلنز، والفنان الإيرلندي المتخصص في السيراميك البروفيسور مايكل رايس.

هدى إبراهيم الخميس

من جانبها، قالت هدى إبراهيم الخميس مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «إنَّ جائحة كوفيد 19 بالتحديات التي فرضتها، أكدت أكثر من أي وقت مضى، أنَّ الثقافة هي الركيزة الأساسية لانتصار الحياة وتعافي المجتمعات، وإنّ اكتساب رؤى إبداعية خلاقة من الفنانين أنفسهم، أمر في غاية الأهمية لكونهم العناصر الحيوية المحركة لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، والذين تقع علينا أفراداً ومؤسسات مسؤولية دعمهم والتضامن معاً في سبيل نهضة الشعوب واستمرار الحضارة».

وأضافت سعادتها، «أن مهرجان أبوظبي 2021 في دورته الحالية، يشهد تنوعاً كبيراً في الفعاليات والدمج بين الفعاليات الحية والرقمية، تماشياً مع المستجدات التي فرضتها الظروف الاستثنائية الحالية»، مشيرة إلى أن المهرجان يعكس رؤية المجموعة ودورها كحاضنة للإبداع، داعمة للفكر المتجدد الحر، وممكّنة للطموح المهني للفنانين بإحساس مرهف وشغف بالجمال.

جلال لقمان

وأكد جلال لقمان، الفنان الإماراتي ومستشار الفنون التشكيلية للمجموعة، والقيّم على السلسلة «أن الفن دائماً شكّل الأمل وطوق النجاة للبشرية في مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية، وهذا ما ظهر جلياً في اتجاه العديد من الأشخاص على امتداد العالم وعلى اختلاف أعراقهم وثقافتهم إلى الفن، للتعافي من آثار جائحة كوفيد 19»، مؤكداً: «أن جوهر الفن هو الارتقاء بالإنسانية عبر خلق مساحة من الإبداع تؤكد على وحدة المصير للجميع».

وأضاف «لقمان»: «أن سلسلة «الفن أثناء كوفيد» تعكس رؤية مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون الفريدة في دعم الفنانين ووضع رؤية واضحة تعزز إنتاجهم الفني وتساعدهم في مواجهة التحديات المستقبلية، انطلاقاً من رؤية نخبة من المبدعين الإماراتيين والعالميين، لتشكل نافذة وخارطة تبثُّ أملاً للجميع في عام جديد تحت راية الفن».

يذكر أن سلسلة الحلقات الوثائقية «الفن أثناء كوفيد»، تأتي ضمن فعاليات برنامج مهرجان أبوظبي 2021 في دورته الثامنة عشرة، تحت شعار «المستقبل يبدأ الآن»، والذي يتفرد في دورته الحالية بالعديد من أعمال التكليف الحصري والإنتاج المشترك عالمياً.

ويعكس مهرجان أبوظبي 2021، الدور الريادي الذي تؤديه مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في إثراء الرؤية الثقافية للإمارات وترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية للثقافة، باعتبارها حاضنة للإبداع والمبدعين، إضافة إلى سعيها لتعزيز الحضور الإماراتي عالمياً من خلال جهود الدبلوماسية الثقافية، وبناء جسور التواصل والحوار بين دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.