«تريندز» يفتتح معرضه الافتراضي الأول للكتاب

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» بدء فعاليات معرضه الافتراضي الأول للكتاب، أمس الأحد، بمشاركة العديد من مراكز البحوث والدراسات ودور النشر العربية والدولية، والتي ستعرض أحدث إصداراتها من الكتب والموسوعات والسلاسل العلمية على موقع المركز. وتستمر فعاليات المعرض الافتراضي حتى السابع من فبراير المقبل.

ويقام المعرض تحت شعار «الطريق إلى المعرفة»، لتأكيد أهمية دور المعرفة في تعزيز القوة الناعمة للدول، وضرورة العمل على نشرها بين أفراد المجتمع، كأحد الحقوق الرئيسة التي لا غنى عنها في تقدم الشعوب ونهضتها الفكرية والثقافية. كما يمثل المعرض مبادرة فريدة من نوعها تهدف إلى تلبية حاجة القرّاء من مختلف دول العالم بصورة مبتكرة وخلاقة تتحدى القيود التي فرضتها جائحة «كوفيد - 19».

ويشكل معرض تريندز الافتراضي للكتاب في نسخته الأولى فرصة للناشرين والمؤسسات البحثية المختصة لعرض أحدث إصداراتها من الكتب والمراجع المختصة في المجالات التالية «سياسية، اقتصادية، استراتيجية، أمنية، اجتماعية، تكنولوجية، إدارية واستشراف المستقبل»، والتي تناسب جمهور القراء من مختلف الأعمار مع تقديم خصومات كبيرة وخيارات شحن متنوعة.

كما سينظم المركز على هامش المعرض، مجموعة من المحاضرات التي ستناقش تطورات الحركة الثقافية والمعرفية، وحركة النشر والكتاب الرقمي، في ضوء الثورة المعلوماتية والاتصالية، وذلك من خلال نخبة من الخبراء والمتخصصين، وستعقد المحاضرة الأولى يوم الثلاثاء المقبل الموافق السادس والعشرين من يناير الجاري تحت عنوان «مستقبل الكتاب في العصر الرقمي»، وسيلقيها بورتر أندرسون رئيس تحرير مجلة «ببلشنغ برسبكتيفز» الأميركية المعروفة، والتي ستسلط الضوء على تحول دور النشر إلى الكتب الرقمية، والتي تشير تقديرات شركة أمازون، المنصة الأشهر في مجال بيع الكتب، إلى أن مبيعات الكتب الإلكترونية ومبيعات كيندِل (Kindle) آخذة في الارتفاع بسبب أسعار الكتب المناسبة وتوافرها وقابليتها للنقل وقراءتها على أجهزة ومنصات إلكترونية مختلفة.

وسيعرض مركز «تريندز»، خلال معرضه الافتراضي الأول للكتاب، أحدث إصداراته العلمية.