«الإمارات للآداب» في مركز جميل للفنون

دبي (الاتحاد)

يطلق مهرجان طيران الإمارات للآداب «29 يناير- 13 فبراير» دورة 2021 نهاية هذا الأسبوع، بفعاليات أدبية تتميز بصبغة فنية جمالية في مركز جميل للفنون في منطقة الجداف بمدينة دبي في الفترة من 29 إلى 30 يناير.

يتميز البرنامج بمجموعة من العروض الحية والجولات الفنية وورش العمل والمعارض وأنشطة الأطفال، مع العديد من الجلسات المجانية.

وتأتي هذه الفعاليات في أولى إجازات نهاية الأسبوع على مدار ثلاثة أسابيع، إذ تقام فعاليات المهرجان الكبرى في نهاية الأسبوع الثاني في «إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي» في الفترة من 4 إلى 6 فبراير، وتقام فعاليات نهاية الأسبوع الثالث في «السركال أفنيو» في الفترة من 12 إلى 13 فبراير.

تبدأ فعاليات المهرجان في مركز جميل للفنون ببرنامج يضم مجموعة متميزة من المؤلفين والشعراء والمصممين الجدد والمعروفين في العديد من الجلسات المقدمة باللغة العربية أو الإنجليزية، يأتي ذلك على خلفية مركز جميل للفنون وحديقة جداف ووترفرونت للفنون.

ويشتمل البرنامج على سلسلة من المحادثات الفنية يستضيفها «شومون باسار» من خلال المعرض الضخم «زمن الذات»، والذي شارك في تنسيقه والإشراف عليه. بينما سيقدم أمين المكتبة ومجمع الكتب، ديفيد هيرش، مناقشة مُميزة من خلال معرض «حلقات المكتبة»، الذي يستعرض مجموعة من مطبوعات المجلات، الكتب والروايات المصورة العربية وتجارب المانجا، التي تعود تاريخها إلى عام 1956.