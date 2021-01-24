إدارة الفعاليات افتراضياًً في «جمعة الماجد»

دبي (الاتحاد)

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بالتعاون مع ميرك للتدريب والاستشارات بدبي، يوم الخميس الماضي، ورشة افتراضية عبر منصة «زوم» الإلكترونية بعنوان «إدارة الفعاليات وتنظيمها افتراضياً»، قدمها الدكتور حنا موسى الجر، استشاري لدى ميرك للتدريب والاستشارات، وشهدت الورشة إقبالاً كبيراً، حيث حضرها عن بعد 178 مشاركاً ومشاركة من مختلف الدول.

هدفت الورشة إلى زيادة المعلومات وتطوير والخبرات عند المشاركين في مجال تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الافتراضية خاصةً في ظل أزمة جائحة كورونا، وتزويدهم بالأساليب الحديثة لإدارة فرق العمل المختلفة.

تناول الدكتور حنا موسى في الورشة عدة محاور من أهمها التعريف بمفهوم الفعاليات الافتراضية، ومهارات تخطيط وإدارة الفعاليات الرئيسية، وصعوبات ومشاكل تنظيم الفعاليات الافتراضية، وأسس تقييم تنظيم المؤتمرات والفعاليات الافتراضية.

وقال الدكتور حنا موسى الجر: إن موضوع تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والأنشطة موضوع دقيق ومهم، خصوصاً ونحن في دولة الإمارات التي تُعنى بإقامة العديد من المؤتمرات والمعارض الدولية وغيرها من الأنشطة، التي لها أهميتها الاجتماعية والاقتصادية والتواصلية». وقد نجحت مؤسسات الدولة في إدارة وتنظيم عددٍ من الفعاليات الافتراضية عبر المنصات الإلكترونية المتاحة.

وفي نهاية الورشة، شكر المركز المحاضر على تقديمه الرائع، كما عبر المشاركون عن إعجابهم بالموضوع الذي سلط الضوء على استخدام التقنيات الحديثة وتوظيفها في إدارة الفعاليات عند بعد، وأبدوا تفاعلاً كبيراً من خلال الأسئلة التي تم طرحها على المحاضر في دردشة المنصة الإلكترونية.