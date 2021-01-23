بيت الشعر بالفجيرة ينعى عبدالله بن ذيبان

الفجيرة (الاتحاد)

نعى بيت الشعر في الفجيرة التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، الشاعر الإماراتي الكبير عبدالله بن ذيبان الذي وافته المنية أمس الأول الجمعة، بعد رحلة زاخرة بالعطاء الشعري والإبداع المتميز والحضور الأدبي الفاعل، استمرت لعقود.

وأعرب الشاعر خالد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، عن حزنه البالغ لرحيل ابن ذيبان، وقال: «خسرنا شاعراً كبيراً يعد من الأسماء اللافتة في مسيرة الشعر الشعبي في دولة الإمارات، وأحد رموز القصيدة الإماراتية، أمضى حياته ابناً باراً لوطنه، بعد حياة مديدة أمضاها بالعطاء الوطني والإبداع المتّقد، وستظل قصائده خالدة في تاريخ الوطن، وستبقى آثاره بيننا، حتى لو غابت صورته عنا، فرحيله ترك فينا حزناً كبيراً».

وتوجه الظنحاني لأسرة الفقيد بأحر التعازي وصادق المواساة، داعياً الله أن يتغمده الله برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.