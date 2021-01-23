أبو الوقار.. تشكيل التشظي والتلاشي

محمد نجيم (الرباط)

تضعنا تجربة الفنان المغربي محمد أبو الوقار، أمام منجزٍ فني ثري بمسحة شاسعة من الجمال والفكر وتعقب الرموز والإشارات. أعمال متعددة الأساليب والتقنيات حيث يلتقي الذاتي بالموضوعي، مع استحضار تاريخ طويل من عشق الألوان والأصباغ والفرشاة لإبداع لوحات تختزل رؤيته الفنية وفلسفته، التي تقوم على إبراز صورة الإنسان المتشظية والمتلاشية بفعل ما يعتريها من محوٍ وصراعٍ أبدي.

ففي معرض جمع كل أعمال هذا الفنان والمنظم في الدار البيضاء، يقف المتأمل لأعمال الفنان أبو الوقار التي أنجزها عبر حياته الفنية التي تمتد إلى نصف قرن، ليستمتع برؤية لوحاتٍ تتزاحم فيها الأجساد والوجوه الآدمية الشاخصة في الفراغ اللامنتهي، والضاجة بالرموز والأشكال التي تضع ملامح الإنسان أمام ذاته وكينونته عبر خطوط وتكوينات وفراغات شكلها الفنان بتدرجات لونية تميل إلى اللونين الأسود والرمادي.

وإذا كان الجسد، كمخزون بصري، يعد إحدى التيمات التي أرَّقت الكثير من الأسماء التي تصنع الحراك التشكيلي في المغرب، بدءاً من الفنان عبد الكبير البحتوري وعباس صلادي وبوشعيب الهبولي وغير هؤلاء، فإن الفنان محمد أبو الوقار جعل من الجسد وملامح الوجوه الهلامية تيمته المفضلة يستوحي منها عناصره التعبيرية، فإذا كان الجسد، كما يقول فريد الزاهي، يخفي تفاصيله الوجْهية والجسدية لكي يفرد نفسه، في الغالب، لمعنى ممكن، أو بالأحرى لإشارة ممكنة. فإذا كان التصوير التقليدي الغربي للجسد في الفن الغربي يقدمه في إطار فضائي ووضعيات محددة، فإن الجسد هنا يتحول إلى مجرد مكون من مكونات اللوحة حتى وهو يحتل صدارتها.