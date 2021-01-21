«الثقافة والسياحة» تعلن أسماء المشاركين في «مساحة الفن»

أبوظبي (وام)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أسماء الفنانين المشاركين في الدورة الثانية من مبادرة «مساحة الفن» التي انطلقت في 18 يناير الجاري بالشراكة مع شركة «الدار» العقارية، حيث تواصل المبادرة توفير مساحات عرض خاصة للفنانين من دولة الإمارات لاستعراض إبداعاتهم الفنية وبيعها والتفاعل مع الجمهور في مساحات عرض الفنون في عدد من مراكز التسوق في إمارة أبوظبي.

وتسعى مبادرة «مساحة الفن» إلى تسليط الضوء على القدرات الإبداعية للفنانين في دولة الإمارات، سانحة لهم الفرصة لعرض أحدث أعمالهم للجمهور في مواقع رئيسية. وقد استقبلت الدورة الأولى من «مساحة الفن» أكثر من 15 ألف زائر منذ انطلاقها في نوفمبر 2020، لتمثّل بذلك منصة توفّر فرصة مميزة للفنانين المخضرمين للوصول إلى جماهير جديدة، وتشجّع الفنانين الشباب لعرض مهاراتهم الإبداعية والاستفادة من مختلف آراء المجتمع حولها، وتتيح أيضاً فرصة تطوير شراكات رئيسية داخل المجتمع الإبداعي في أبوظبي.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تعكس هذه المبادرة جهود دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لدعم فناني إمارة أبوظبي، والذين يلعبون دوراً حاسماً في تطوير منظومة ثقافية مزدهرة ومستدامة في الإمارة. كما وتعكس مبادرة «مساحة الفن» سعينا إلى إثراء الحوار الفكري والثقافي والإبداعي وتوفير المزيد من الفرص للفنانين المخضرمين والصاعدين من خلال خلق علاقات وشراكات جديدة لعرض إبداعاتهم عبر هذه المنصة التي تقوم بدور في تعزيز مكانة أبوظبي كمنارة ثقافية ومركزٍ عالمي للفنون.

وانطلقت عروض مبادرة «مساحة الفن» مع الفنان الكبير عبد الرحيم سالم، الذي يعرض أعماله حالياً في ركن مساحة الفن في ياس مول بأبوظبي، حيث يقدم للجمهور سلسلة فنية بعنوان «تشكيلات» والتي تبرز شخصية «مهيرة» التي تسكن لوحاته وتعد محور جميع أعماله وإبداعاته. ويعدّ هذا العرض للفنان عبدالرحيم سالم في ياس مول امتداداً لمعرضه الفردي «بين الصخب والسكينة» القائم في المجمع الثقافي حالياً ويستمر حتى 22 فبراير القادم، حيث يمكن للجمهور استكشاف مجموعته الفنية الكاملة والتعمّق بشكل أكبر في شخصية «مهيرة».

كما يمكن للجمهور اكتشاف أعمال الفنانة سيمرين ميهرا أجاروال في مساحة فنية جديدة مخصصة لعرض الأعمال في الجيمي مول بالعين، والتي تركز من خلال أعمالها على مفاهيم الطبيعة والنمو والتجديد، وذلك عبر رسومات ومنحوتات ونقوش على الورق والخشب والجص، حيث تنجح سيمرين في إبداع أشكال مفصلة وتركيبات معقدة. واليوم، 21 يناير، ستعرض الفنانة عفراء السويدي مشروعها الفني الضخم «سبات» في «المول» بالمركز التجاري العالمي بأبوظبي، والذي يتكون من سلسلة من القطع الجدارية وأعمال الكولاج تضم مختلف الوسائط مثل الدمى والحلوى والرغوة والأدوات الشخصية، لتجسّد أجواء تحوّل أوقات المرح واللعب إلى تجارب مؤلمة في محاولة من السويدي لمحاكاة صدى صمت ضحايا سوء المعاملة من الأطفال.

وقد وقع الاختيار على كل من أجاروال والسويدي للمشاركة في هذه الدورة من «مساحة الفن» نظراً لكونهما من الفنانين الملتحقين ببرنامج الإقامة الفنيّة للمجمّع الثقافي لهذا العام.

وسيواصل الفنانون المشاركون في مبادرة «مساحة الفن» عرض أعمالهم الفنية حتى شهر مايو من العام الجاري، وستتاح لهم فرصة الاستفادة من مساحات عرض الفنون في المراكز التجارية الرئيسية التابعة لشركة «الدار» العقارية في كل من ياس مول و«المول» بالمركز التجاري العالمي بأبوظبي والجيمي مول بالعين. وكانت دائرة الثقافة والسياحة قد أعلنت عن إطلاق مبادرة «مساحة الفن» عقب لقاء حواري جمع كل من معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومجموعة من الفنانين في دولة الإمارات حيث تبادلوا الحوار حول كيفية استكمال تطوير الحركة الفنية والإبداعية على الساحة الثقافية الإماراتية، وكذلك سبل التغلب على التحديات التي تواجه المجتمع الفني المحلي.