الشارقة للفنون تنظم الدورة الـ11 من لقاء مارس السنوي

الشارقة ( وام )- تنظم مؤسسة الشارقة للفنون الدورة الـ11 من لقاء مارس السنوي بعنوان «تجّليات الحاضر»، بشقيها الفعلي والافتراضي، وذلك في الفترة من 12 إلى 21 مارس القادم.

وتعد هذه الدورة انطلاقة للفعاليات المصاحبة لبينالي الشارقة 15، والذي سيقام في 2022 وفق رؤية القيّم والناقد والمؤرخ الفني الراحل أوكوي أينوزور، وبتقييم الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، بالتعاون مع مجموعة العمل واللجنة الاستشارية في بينالي الشارقة.

وتستقطب هذه الدورة من لقاء مارس القيّمين والمشاركين والمحاورين والمؤرخين والنقاد الفنيين المشاركين في نسخ البينالي المتعاقبة، لمناقشة تطور البينالي، وابتعاده عن الأنماط التقليدية لتقييم وعرض الفن نحو أساليب مغايرة تتخطى الحدود الجغرافية، وتحاول الاقتراب من الجمهور عبر الاستفادة من المساحات غير المؤسسية.

وبالإضافة إلى الندوات والمحاضرات، سيشمل البرنامج عروضاً بإشراف الفنان والموسيقي المعروف طارق عطوي، بالإضافة إلى فنانين مقيمين ومستشارين مشاركين في برنامج الإقامة الذي يقام كجزء من معرض طارق عطوي: أدوار/11.