أول نسخة افتراضية من سوق الكتب «بيغ باد وولف»

الشارقة (الاتحاد)

بشراكة ثقافية بين هيئة الشارقة للكتاب، وشركة «بيغ باد وولف» العالمية، تنطلق خلال الفترة من 23 حتى 25 يناير الجاري، فعاليات أول نسخة افتراضية من سوق تخفيضات الكتب «بيغ باد وولف - دولة الإمارات العربية المتحدة»، بتخفيضات تصل إلى 90%، عبر منصة «نون» للتسوّق الإلكتروني.

دعم صناعة النشر

يأتي الانطلاق الذي يجمع على منصة واحدة آلاف العناوين والمؤلفات من مختلف الحقول المعرفية، كأول فعالية تقام بين «الهيئة» و«بيغ باد وولف» بعد توقيع اتفاقية الشراكة التي أبرماها بهدف تنظيم أكبر سوق لتخفيضات الكتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في خطوة تعزز الجهود التي تبذلها «الهيئة» لدعم صناعة النشر، وتيسير وصول القراء إلى مجموعة واسعة من الكتب من جميع أنحاء العالم.

ويمكن للقراء استكشاف عالم واسع من الكتب بأسعار مناسبة، يتضمن أكثر من 250 ألف كتاب حصرياً عبر منصة «نون» للتسوّق الإلكتروني، وسيتم تسليم جميع الكتب مباشرة إلى العملاء خلال 24 ساعة من الطلب عبر الرابط التالي: noon.com.

أحمد بن ركاض

حلول مبتكرة

وحول تنظيم الحدث، قال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «يشكّل خطوة جديدة تتماشى مع أهداف (الهيئة) واستراتيجيتها في تعزيز مكانة الشارقة على خريطة العمل الثقافي إقليمياً وعالمياً، وتكريس ثقافة القراءة في نفوس جميع أفراد المجتمع، كما حرصنا على أن يسهم الحدث في تطوير اقتصاد جديد قائم على المعرفة يبني جيلاً جديداً قادراً على رفد المسيرة التنموية بالكثير من المنجزات».

وتابع رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «الظروف التي فرضها انتشار فيروس «كورونا»، قادت إلى استحداث حلول مبتكرة تستند على التقنيات التكنولوجية الحديثة، حيث استطاعت متاجر الكتب الإلكترونية خلال الربع الأخير من العام الماضي أن تحقق قفزات كبيرة وغير مسبوقة، إذ بلغت نسبة مبيعاتها نحو 30%، وهذا يعزز من تجربة إقامة الفعالية عن بُعد عبر منصة تسويق إلكتروني لتوفّر للزوّار مساحات واسعة من حقول الأدب والفنون والعلوم والفلسفة وغيرها».

أندرو ياب

ترسيخ ثقافة القراءة

وقال أندرو ياب، الشريك المؤسس لسوق «بيج باد وولف» لبيع الكتب: أصبحت «بيج باد وولف» من أبرز فعاليات بيع الكتب منذ انطلاقها عام 2018 في دبي، إلا أننا لم نتمكن من إقامتها العام الماضي نظراً للظروف التي فرضها انتشار فيروس (كوفيد - 19)، ويسرنا أن نفتح أبوابنا مجدداً للقراء وفقاً لاستراتيجية جديدة تضمن حصول جمهورنا على التجربة المتميزة التي عهدها، من خلال تقديم تشكيلة واسعة من أفضل الكتب وبأسعار مخفضة حصرياً عبر منصة «نون» الإلكترونية.

وأضاف: «تتمثل رؤيتنا في ترسيخ ثقافة القراءة في نفوس جيل المستقبل لما لها من أثر كبير في إطلاق العنان لمخيلاتهم وتنمية مهارات التفكير الإبداعي لديهم، والأهم من ذلك تحفيز الأطفال والشباب على الإيمان بقدراتهم والسعي لتحقيق طموحاتهم عبر بوابة المعرفة والبحث عن مصادر الإلهام بين صفحات الكتب».

ويعتبر «بيغ باد وولف» أكبر سوق لبيع الكتب في العالم بأسعار مخفضة تصل لـ 90%، حيث نجحت الشركة في تنظيم فعاليات سابقة على أرض الواقع في 34 مدينة توزعت على 12 دولة، هي باكستان وكوريا الجنوبية والإمارات والفلبين وإندونيسيا وتايلاند وماليزيا وتايوان وسريلانكا وميانمار، كمبوديا وسنغافورة.