ضمن جلسة افتراضية لـ«التنمية الأسرية»: مكتبة رقمية.. تجذب القراء وتثري معارفهم

فاطمة عطفة (أبوظبي)

كشفت ندوة ثقافية معرفية ثرية، عن كل ما يخص المكتبة الرقمية والموقع الإلكتروني «لدار الكتب» في مكتبة زايد الوطنية، نظمتها أمس الأول في جلسة افتراضية مؤسسة التنمية الأسرية، ضمن فعاليات أنشطة مكتبة زايد الإنسانية، بالتعاون مع دار الكتب بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والتي تطرقت إلى آلاف الكتب الورقية والإلكترونية الموجودة في المكتبات الوطنية، وكيفية دخول هذه المكتبات وتسجيل العضوية فيها، وطريقة الاستعارة.

أدارت الجلسة فاطمة المنصوري مدير مركز المرفأ بالمؤسسة، بمشاركة منى الكندي وعشبة المهيري وحذيفة الزدجالي، وكل منهم اختصاصي أول في مكتبة دار الكتب بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

أشارت منى الكندي إلى المكتبات الست الموجودة في أبوظبي والعين، وهي «قصر الوطن»، «الباهية»، «الوثبة»، «منتزه خليفة»، «المرفأ»، و«زايد الوطنية»، مستعرضة لمحة من كنوز هذه المكتبات وكيفية التسجيل لنيل عضوية المشاركة فيها والاستعارة منها، ومدة الاحتفاظ بالكتب، من خلال إنشاء حساب لتسجيل الدخول إلى الموقع، ليتمكن المشترك من استعارة ما يرغبه من الكتب الفلسفية والأدبية والتاريخية والتراثية، إضافة إلى المراجع العلمية مثل الرسائل الجامعية أو المقالات، وكذلك كتب الأطفال، موضحة كيفية التسجيل والتواصل إلكترونياً، في ظل جائحة «كورونا».

وبدورها، استكملت عشبة المهيري جانبا آخر من المعلومات، مؤكدة ضرورة وجود قاعدة بيانات للمشترك، وهي متوفرة باللغة العربية والإنجليزية ومنها قصص ومجلات وصحف وفيديوهات للصغار والكبار، ويختلف محتوى كل قاعدة عن الأخرى، وهناك قواعد تشمل البيانات الخاصة بكتب القانون والمحامون العرب، والتشريعات التي تخص دولة الإمارات، إضافة إلى الكتب الإلكترونية سواء الأدبية أو العلمية، مشيرة إلى قاعدة بروكويست، التي تضم عناوين متنوعة حول شخصيات شهيرة، من علماء ورؤساء دول، إضافة إلى تقارير عن الطبيعة والحيوانات وغيرها.

وعن الكتب الإلكترونية والمسموعة، قال حذيفة الزدجالي: إنها تتوفر من خلال 130 ألف كتاب إلكتروني متنوعة بين الفلسفة والأدب والطب والعلوم، فضلاً عن الصحف والمجلات، إضافة إلى مكتبة الفيديو الرقمية، موضحاً أن منصة (Over Drive)، وهي منصة لاستعارة الكتب الإلكترونية، قد تم تطويرها من قبل دار الكتب الوطنية بشكل مجاني لجميع المشتركين.