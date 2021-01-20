«اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات» يعقد اجتماعه الأول

أبوظبي (الاتحاد) - عقد مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، الاثنين الماضي، اجتماعه الأول لعام 2021 في بيت الحكمة في الشارقة، برئاسة سلطان العميمي رئيس مجلس الإدارة، وبحضور عائشة سلطان نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الهيئة الإدارية لفرع دبي، صالحة غابش أمين السر العام، نجيب الشامسي المسؤول المالي ورئيس الهيئة الإدارية لفرع رأس الخيمة، وحارب الظاهري المسؤول الثقافي ورئيس الهيئة الإدارية لفرع أبوظبي.

تم عقد الاجتماع في بيت الحكمة احتفاءً بافتتاح هذا الصرح الفكري والثقافي الكبير في دولة الإمارات وفي إمارة الشارقة، التي أعادت إحياء اسم شعلة من الحضارة العربية.

وتناول المجلس في اجتماعه عدداً من الموضوعات، حيث استعرض أعماله خلال الفترة السابقة وأهم ما تخللها من إنجازات وقرارات وتوصيات، كما اعتمد محضر اجتماعه السابق ومحاضر الهيئات الإدارية والهيئة الثقافية واللجان، وناقش المجلس أهمية اتفاقية التعاون الثقافي المشترك التي وقعت مع إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، كما اطلع على آخر تطورات الوضع المالي للاتحاد، وضمن الخطوات التطويرية التي يسعى إليها، اطلع على تقرير هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف لبحث إمكانية أرشفة ملفات الاتحاد، وتطوير مخازن الكتب.

كما ناقش المجلس تطوير عمل الموقع الإلكتروني للاتحاد، واطلع على البريد الوارد من عدة مؤسسات وجهات رسمية حول العمل الثقافي في الدولة، أيضاً ناقش عدداً من المبادرات الثقافية التي يزمع الاتحاد الإعلان عنها قريباً.