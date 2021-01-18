بدء بث الحلقات المسجلة لبرنامج أمير الشعراء

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، عن بدء البث التلفزيوني للحلقات المسجلة من برنامج «أمير الشعراء» في موسمه التاسع، حيث تنطلق الحلقة التسجيلية الأولى اليوم الثلاثاء الساعة 10 مساءً، عبر قناة بينونة وقناة الإمارات.

سيتم خلال الحلقات التسجيلية عرض تفاصيل اختبارات ومقابلات الشعراء مع لجنة التحكيم، ضمن المرحلة الأولى والثانية التي تسبق الحلقات المباشرة، والتي شارك فيها نخبة الشعراء المترشحين للبرنامج.

ويُعد برنامج أمير الشعراء أحد أهم البرامج التلفزيونية في العالم العربي التي تستلهم التراث العربي العريق، وتهدف لاستعادة روائع الشعر والأدب العربي وإحياء الموروث الثقافي العربي، وتحفيز الحراك في مشهد الشعر العربي المعاصر.

ويأتي انطلاق الموسم التاسع من برنامج «أمير الشعراء» في ظل الظروف التي فرضتها جائحة «كورونا» على العالم، لذا تحرص لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي على التعاون مع الجهات المختصة لتوفير الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقاً لأعلى المعايير، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

يذكر أن الفائز بلقب «أمير الشعراء» سيحصل على بردة الشعر وخاتم الإمارة، إلى جانب جائزة نقدية بقيمة مليون درهم، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 500 ألف درهم، أما صاحب المركز الثالث فيحصل على 300 ألف درهم، على أن تمنح جائزة بقيمة 200 ألف درهم لصاحب المركز الرابع، و100 ألف درهم للفائز بالمركز الخامس، و50 ألف درهم للفائز بالمركز السادس.