موسيقى أشهر الأفلام العالمية بـ«دبي أوبرا»

دبي (الاتحاد)- تستضيف «دبي أوبرا» في 20 فبراير المقبل، حفلاً رائعاً لموسيقى أشهر الأفلام تقدمه الأوركسترا السيمفونية الوطنية الإماراتية بقيادة المدير الموسيقي أندرو بيريمان، احتفالاً بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيس الأوركسترا.

يمثل هذا الحفل فرصة استثنائية لعشاق السينما والموسيقى للانطلاق في رحلة خيالية مع الموسيقى الخالدة للسينما الكلاسيكية والأفلام الأكثر حداثة في هوليوود، وسط أجواء مسرح «دبي أوبرا» الرائعة.

وتستحضر الأوركسترا السيمفونية الوطنية موسيقى أكثر الأفلام شهرةً وشعبية مثل ستار وارز، وقراصنة الكاريبي، وغلادييتر، والنمر الوردي، وأبولو 13، وخطاب الملك، وغيرها الكثير.

كما يستضيف الحفل عرضاً خاصاً لعازف البيانو والمؤلّف الموسيقي الإماراتي الشهير حمد الطائي، الذي سيؤدّي «رحلة النصر» مع الأوركسترا السيمفونية الوطنية.

وقالت جانيت حسونة، المؤسس والمدير التنفيذي للأوركسترا السيمفونية الوطنية «تحتفل الأوركسترا السيمفونية الوطنية بمرور 10 سنوات على انطلاقها مع حفل موسيقي يستحضر موسيقى أبرز الأفلام الكلاسيكية والحديثة التي خلّدت أهم لحظات السينما في أجواء دبي أوبرا الساحرة، ويمتع الجمهور في جميع أنحاء الإمارات، ويبرز أيضاً براعة عازفينا الفذة».