«التثقيف الصحي» في الشارقة تقدم التوعية الصحية لمليون شخص

لمياء الهرمودي (الشارقة ):

أكدت إيمان راشد سيف، مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة لـ«الاتحاد»، أن الإدارة حققت إنجازاً كبيراً خلال عام الاستعداد للخمسين، على صعيد رفع مستوى الوعي الصحي لأفراد المجتمع وتعزيز مستوى الصحة العامة، وتمكنها من إيصال رسائلها الصحية التوعوية إلى ما يزيد على مليون شخص من كافة الفئات العمرية عن طريق تنظيم أكثر من 125 محاضرة وورشة تثقيفية افتراضية، قدمها العديد من الأطباء والمختصين من داخل الدولة وخارجها، وعدد من المثقفات الصحيات، بالإضافة إلى نشر أكثر من 178 منشوراً ومادة فلمية توعوية، بهدف ترسيخ مفاهيم الأنماط الصحية السليمة لدى أفراد المجتمع.

وقالت: استطاعت الإدارة أن تقدم التوعية الصحية لمليون شخص خلال العام الماضي، إذ حرصت الإدارة على مواءدمة برامجها ومشاريعها مع متطلبات الظروف الصحية التي شهدها عام 2020 والمتمثلة بجائحة «كوفيد -19»، بهدف تذليل التحديات الصحية التي تواجه أفراد المجتمع.

كما سعت إدارة التثقيف الصحي إلى إطلاق العديد من الاستبيانات والدراسات ذات الصلة بأزمة فيروس كورونا المستجد، لمعرفة مدى تجاوب الجمهور مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة، بالإضافة إلى حرصها إلى تفعيل الدور المجتمعي للقطاعين الخاص والحكومي لدعم مشاريع الوعي الصحي.



