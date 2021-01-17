فتح باب التقديم لمنحة إنتاج الأفلام القصيرة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون فتح باب التقديم لمنحة إنتاج الأفلام القصيرة، ضمن فعاليات الدورة الرابعة من «منصة الشارقة للأفلام»، والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى 30 ألف دولار أميركي، تُمنح للفائزين لإنتاج واستكمال مشاريع أفلامهم القصيرة.

تدعو المؤسسة صنّاع الأفلام لتقديم طلب المنحة متضمناً لمحة عامة عن نوع الفيلم، وموضوعه، وبنيته، وحبكته، وشخصياته، وموقع تصويره، إضافة إلى النص الأصلي للفيلم وجدول الميزانية والإنتاج، كما يتطلب إرفاق رابط فيديو يتضمن موجزاً عن الفيلم على موقع «فيميو» أو «يوتيوب»، على ألا تتجاوز مدة الفيديو ثلاث دقائق، ويسمح لصناع الأفلام اختيار المقاربة الفنية والشكل والمحتوى الذي يتماشى ورؤيتهم في تقديم الموجز، سواء أكان المخرج يتحدث ويوضّح رؤيته، أم من خلال تقديم فيلم ترويجي «ترايلر»، أم مختارات من أعمال سابقة، وسيتم تقييم المتقدمين وفق جودة النص، إلى جانب مهاراتهم الإبداعية والفنية ورؤيتهم في تنفيذ الفيلم.

والتقديم للمنحة متاح دولياً، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات 7 مارس 2021 وعلى ألا تتجاوز مدة الفيلم 50 دقيقة، وسيتم عرض الأفلام المنجزة في الدورات القادمة من منصة الشارقة للأفلام.

تعرض المنصة أفلاماً إقليمية ودولية مختارة وفق الدعوة المفتوحة، والتي تتنافس على عدد من الجوائز في فئات الأفلام الوثائقية والتجريبية والروائية، القصيرة منها أو الطويلة، إلى جانب عروض أفلام خارج المسابقة وتلك الحائزة منحة إنتاج الأفلام القصيرة، والتي لاقت إقبالاً واسعاً على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث استقبلت المنصة ما يزيد على 500 طلب تقديم في المنحة من أكثر من 65 دولة.

وقد فاز بمنحة الأفلام القصيرة في الدورة السابقة من المنصة ثلاثة مخرجين هم: نادرة عمراني عن فيلم «حجة» (2021)، وسهى شقير عن فيلم «في زمن الثورة» (2020)، والثنائي بيلين تان وأنطون فيدوكلي عن فيلم «هي من رأت الأعماق» (2021)، وبينما جرى عرض فيلم «في زمن الثورة» في الدورة الثالثة من المنصة، ستعرض الأفلام الأخرى في الدورة المقبلة التي ستقام هذا العام.