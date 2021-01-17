مقهى الفجيرة الثقافي يحتفي بـ 5 مبدعين إماراتيين

احتفى مقهى الفجيرة الثقافي التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بخمسة كتّاب من إمارة الفجيرة، صدرت مؤلفاتهم أخيراً في الدورة الـ 39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وهم: نورة الظنحاني، وحياة الحمادي، وآمنة الظنحاني، وخالد سليمان جميع، وجميع الظنحاني.

جاء ذلك خلال الأمسية الأدبية التكريمية التي نظمها المقهى الثقافي، مساء أمس، في مقره بالفجيرة، تحت عنوان «الفجيرة تبدع»، بحضور خالد الظنحاني رئيس الجمعية، وسلمى الحفيتي مديرة المقهى الثقافي، ونخبة من المثقفين والأكاديميين.

وقال خالد الظنحاني في مستهل الأمسية: «هدفنا تعزيز المشهد الثقافي والمساهمة في تنميته في الدولة والتوعية بأهمية التأليف والنشر وأثره الإيجابي على الوعي المجتمعي»، مؤكداً حرص «الفجيرة الثقافية» على دعم وإبراز الشخصيات الأدبية وإصداراتها المتنوعة لما تمثله من إضافة نوعية للحراك الثقافي في الإمارات عموماً، والفجيرة على وجه الخصوص.

وأوضحت سلمى الحفيتي أن الاحتفاء بالمنجزات الأدبية لأبناء الوطن المبدعين يحفزهم على مواصلة الاطلاع والبحث والكتابة في مختلف حقول المعرفة. وأضافت: «نحتفي اليوم بالكلمة الواعية الحكيمة التي لها الأثر الكبير في وضع بصمة خالدة في مجال التنمية الثقافية».



