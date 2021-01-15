د. عبد الله الغذامي يكتب: الذكاء الاصطناعي خير أم شر؟!

منذ نشأة الإنسان تعلم أن يروض الأشياء من حوله لتكون في خدمته، فقد تعلم كيف يمتطي الحيوانات ويجعلها طوع مراده، وسبيله إلى ذلك هو في عسفها، والعسف إرغام قسري لتحويل الحيوان من حر طليق جامح إلى كائن مطواع، ونجح في ترويض الإبل والخيول لدرجة أصبحت معه أليفة من بعد توحش، ثم تطور عقل الإنسان ليتجه لتطويع التكنولوجيا ويمهر معها بدرجات تتوالى وتتصاعد حتى بلغ مرحلة الذكاء الاصطناعي، وجعل ذلك رديفاً للذكاء البشري بأنواعه العقلي والعاطفي والرياضي والاجتماعي والمهني، ومع بروز دور الذكاء الاصطناعي جاءت مخاوف كبيرة من تحول هذا الذكاء إلى خطر قد يداهم البشر، وتعززت هذه المخاوف حين طرحها ستيف هوكينج في آخر لقاء له قبل وفاته عام 2018، حيث أشار إلى أن دمار البشرية سيكون على يد الذكاء الاصطناعي الذي يرى أنه سيتمرد على الإنسان ويقضي عليه، وهذه نبوءة تصدر عن عالم فيزيائي كبير وله مصداقية عالية عند الناس عامتهم وخاصتهم.

ولكن، ومن الناحية المنطقية البحتة، فإن الذاكرة الثقافية للبشرية تؤكد أن كل ما نتعامل معه حتماً سيتضمن وجهين وليس وجهاً واحداً، حتى الدواء الذي يعالج يحمل في الوقت ذاته وجوهاً من المؤثرات الجانبية قد تبلغ حد التسمم، وقبل ذلك كانت الحيوانات التي نسميها الأليفة تتمرد أحياناً، وقد تقتل راكبها بأن تطرحه أرضاً وقد تعصيه وتتأبى عليه وهو ما يسمى (الحران)، وكذلك حين نجح الإنسان في نقل الأعضاء التي أنقذت حياة بشر لا يحصون عدداً، فإن هذه فتحت أيضاً باباً للصوص الذين يسرقون الأعضاء ويبيعونها في سوق اللصوصية، وبالتالي فإن القصة البشرية في كل أمرها هي قصة درامية تأخذ وجهاً وبإزائه وجوه، حتى الحب ظهر واقعياً أنه يقتل ويمرض ويجنن، رغم أن عاطفة المحبة هي أعلى عواطف البشر قيمة وأهمية ومع ذلك فلها ضرر يهدد الحياة في أحد جوانبها. كذلك فإن الذكاء الاصطناعي لن يكون جنة الإنسان على الأرض، بل سيجمع بين وبين، كما هي خصائص الحياة بعامة وفي كل شأن من شؤونها.