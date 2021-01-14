شما بنت محمد بن خالد تطلق مبادرة «الكتاب رفيق العزلة»

هويدا الحسن (العين)

أطلقت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان مبادرة بعنوان «الكتاب رفيق العزلة» التي تستهدف المصابين بفيروس كوفيد- 19 والمنعزلين خلال فترة الحجر حتى يتم لهم الشفاء.

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان إنها تهدف إلى شغل هذا الفراغ خلال العزلة المرضية بالقراءة عبر «كتاب إلكتروني» يساهم في تحقيق الهدوء والسكينة لديهم، ويقوي عزيمتهم ويمنحهم في الوقت ذاته قدراً من المعرفة والثقافة، ومساحة من التفكير تأخذهم للتحرر من العزل والوحدة عبر التحليق بخيالهم في آفاق العالم المتسع، ويمنحهم قدراً من المتعة والسعادة.

وجاء إطلاق المبادرة خلال انعقاد «مجلس شما بنت محمد للفكر والمعرفة» مساء الأربعاء 13 يناير الجاري، لمناقشة كتاب «اخلع رداء التوتر» للكاتبة لويس ليفي، عبر منشط ندوة الكتاب، والفيلم المصري «الضيف» عبر منشط الفيلم السينمائي.

كما وجهت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد العضوات بالمشاركة في طرح أفكار وآراء تساهم في نجاح المبادرة الإنسانية والمعرفية، وأوضحت بأن المبادرة ستنفذ بعد مخاطبة الجهات الصحية المختصة لوضع الآلية المناسبة لتنفيذها طبقاً للإجراءات الاحترازية.

هذا وتعتبر مبادرة «الكتاب رفيق العزلة» هي المبادرة الثانية التي تطلقها الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد من خلال المجلس عبر مناشطه المختلفة، بعدما أطلقت مبادرة «التأمل في كتاب»، التي وجهت لعضوات مجلس الفكر والمعرفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يومي، والتي انطلقت بتنفيذ خطواتها الأولى مع كتاب (ابق قوياً) لديمي لوفاتو.