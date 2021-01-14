المدفع يترأس اجتماع مجلس إدارة «الأرشيف الوطني»

أبوظبي (وام)

ترأس معالي حمد عبدالرحمن المدفع، الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة الأرشيف الوطني، أمس، الاجتماع الأول لمجلس إدارة «الأرشيف الوطني» في 2021.

وأعرب المجلس عن الشكر والامتنان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على حرص سموه على أبناء الوطن والمقيمين على أرضه، وجهود سموه في مواجهة انتشار جائحة كوفيد-19، كما شكر المجلس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة على متابعة سموه الدائمة ودعمه الكبير الذي كان له بالغ الأثر في إنجازات الأرشيف الوطني وتميزه.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع التقرير السنوي للأرشيف الوطني 2020، والخطة الاستراتيجية للأرشيف، وناقش الموازنة المالية اللازمة للمبادرات والمشاريع التي تستشرف المستقبل، مثمناً جهود الأرشيف الوطني واستعداداته المميزة لاستضافة كونجرس المجلس الدولي للأرشيف في أبوظبي. كما استعرض المجلس قضايا أجندة الاجتماع ومحاوره، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، بما يسهم في مواصلة الأرشيف الوطني دوره الريادي في حفظ ذاكرة الوطن وإتاحتها.

يذكر أن الأرشيف الوطني يستضيف العام الحالي 2021 كونجرس المجلس الدولي للأرشيف الذي سيقام تحت شعار «تمكين مجتمعات المعرفة»، وسيسلط الضوء على قضايا مهمة مثل الذكاء الصناعي، والمعرفة المستدامة كأساس للتنمية المستدامة، ومواجهة التحديات في حفظ الأرشيفات بوسائل التواصل الاجتماعي.