«مجلس الأربعاء» يناقش المعلقات «ملحمة العرب»

فاطمة عطفة (أبوظبي)

تابع «مجلس الأربعاء» برنامجه الثقافي، أول أمس، في ندوة افتراضية نظمتها إدارة القرية الإلكترونية تحت رعاية الشاعر محمد أحمد السويدي، شارك فيها كل من الباحث حسام عبد القادر، الإعلامي والشاعر محمود شرف، د. حسين دعسة، الشاعر علي كنعان، د. بوزيد لغلى، وأدارها الشاعر وليد علاء الدين، وقدم محمد السقا، المشرف على أعمال الوراق، تقريراً عن تصورات المشاركين لتطوير الندوة الأسبوعية.

وفي مستهل الندوة ومن خلال عمله في «أدب الرحلة»، تحدث الشاعر علي كنعان عن بعض الموضوعات الثقافية التي كانت مدار اهتمام الشاعر محمد أحمد السويدي ويتداولها المشاركون في مجلسه، ومنها الشعر والملحمة والفلك، مشيراً إلى أن الموسوعة الشعرية كانت من أهم منجزات الشاعر السويدي في المجمع الثقافي، وإنه في إحدى الجلسات تحدث عن الملحمة قائلاً: «إنها موجودة لدى شعوب عديدة من الإغريق والرومان إلى الهند وبلاد فارس وغيرها»، حيث يرى الشاعر السويدي- حسب كنعان- أن «المعلقات تشكل ملحمة العرب». وهذه الفكرة أثارت الحضور وتناولوها من جوانب متعددة، وأوضح كنعان أنها ما زالت تشكل لديه هاجساً ملحاً في قراءاته، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من موسوعة الدكتور جواد علي:«تاريخ العرب قبل الإسلام»، وخاصة ما ورد فيها عن «أيام العرب» التي يمكن الاستفادة منها في بناء ملحمة عربية تعتمد على شعراء المعلقات والصعاليك وعدد من الشاعرات، وهو يرى أن الملحمة بحاجة إلى تأليف جماعي.

وتحدث محمود شرف، مشيراً إلى أن الشعراء العرب منذ العصر الجاهلي لم يشغلهم فن المسرح، وظل بعيداً عن اهتمامهم وإبداعاتهم، ورأى أن من الضروري متابعة البحث في هذا المجال في ندوة قادمة، وخاصة أن الحياة العربية، قديمها وحديثها، حافلة بالقصص الدرامية التي لم يلتفت إليها أجدادنا، وهي جديرة بأن تحظى باهتمام المبدعين العرب.

وتقرر في الندوة تخصيص جلسة لاستضافة لجنة التحكيم والفائزين بجوائز ابن بطوطة في دورة 2020، كما تحدث د. حسام عبد القادر عن تواصله مع الباحثين المقترحين لمنتدى القرية الإلكترونية الأول حول «الثقافة الرقمية» ومناقشة أفضل موعد يحدد له. وبدوره استعرض السقا لمحة موجزة عن التصورات التي قدمها المشاركون لإغناء مجالس الأربعاء.