«النمر».. يعيد رياض لدراما رمضان

سعيد ياسين (القاهرة)

يعود محمد رياض إلى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاثة أعوام، من خلال مسلسل «النمر» ويجسد فيه شخصية صعيدي ينتقل إلى القاهرة ويواجه صعوبات كثيرة، وبمرور السنين يحقق نجاحاً كبيراً في تجارته ولكنه يدخل في صراعات مع أبناء مهنته.

يشارك في بطولة العمل مع محمد إمام ونرمين الفقي وهنا الزاهد وبيومي فؤاد وعلاء مرسي، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

آخر مشاركة رمضانية لرياض كانت عام 2018 في مسلسل «رحيم»، مع ياسر جلال، كما شارك في ثلاثة مسلسلات عرضت بعيداً عن موسم رمضان، وهي: «قيد عائلي» و«الأب الروحي»، و«بت القبايل».

وكان رياض واحداً من الوجوه في الدراما الرمضانية خلال العشرين عاماً الماضية، وقدم أعمالاً منها: «الضوء الشارد» و«ابن حزم» و«امرأة من زمن الحب» و«رد قلبي» و«أميرة في عابدين» و«أولاد الأكابر» و«مشوار امرأة» و«الإمام الغزالي» و«لعبة إبليس» و«كفر دلهاب»، وغيرها.



