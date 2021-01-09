«دبي للثقافة» و«دبي للمستقبل» تطلقان جائزة «إمارات المستقبل»

دبي (وام)

تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عضو مجلس دبي، أطلقت «مؤسسة دبي للمستقبل» بالشراكة مع «دبي للثقافة» جائزة «إمارات المستقبل»، لتحفيز المبدعين وأصحاب الأفكار المبتكرة على تقديم تصوراتهم ورؤاهم لمستقبل دولة الإمارات، بما يسهم في رسم صورة مستقبلية متكاملة ومتوازنة لسعيها نحو الريادة العالمية من جهة، والحفاظ على قيمها وتقاليدها وثقافتها العريقة من جهة أخرى.

وتوفر الجائزة فرصة لاستقطاب أصحاب الرؤى والأفكار المبدعة عبر تحد مبتكر يسلط الضوء على الدور الحضاري والثقافي لدولة الإمارات وإسهاماتها المميزة في مسيرة الإنسانية، والرؤية الملهمة لتشجيع المواهب الواعدة لصناعة مستقبل، يعكس التطور التكنولوجي والمشهد الثقافي والقيم الإنسانية والتاريخية للدولة.

وتهدف جائزة «إمارات المستقبل» إلى إلهام أصحاب المواهب والقدرات الابتكارية لتجاوز الصورة النمطية للمستقبل، والسعي لتقديم رؤية مختلفة تربط مستقبل الإمارات بجذورها الثقافية والتاريخية الأصيلة وتراثها الغني، كما تسعى الجائزة إلى استكشاف أبرز جوانب التقاطع بين الثقافة الإماراتية والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال المشاركة في خلق آفاق وفرص جديدة في المستقبل مع تعزيز الوعي بأهمية الثقافة والتراث الوطني.

ويشمل تحدي جائزة «إمارات المستقبل» سبع فئات تضم: العمارة والتصميم الحضري، وتصميم الأزياء والمجوهرات، التصميم الصناعي وتصميم المنتجات، والتصوير الفوتوغرافي والتصميم الجرافيكي، والأفلام والرسوم المتحركة، والموسيقى وفنون الأداء، والفنون الجميلة.

وقالت هالة بدري مدير، عام هيئة الثقافة والفنون في دبي: «إنه لمن دواعي اعتزازنا الدخول في شراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل، والعمل معا لإطلاق جائزة «إمارات المستقبل»، في إطار مبادرة هي الأولى من نوعها بهدف بناء مستقبل أكثر إشراقاً، من خلال دمج التحول التكنولوجي الذي يتطور بوتيرة متسارعة، مع قيمنا السامية وثقافتنا الإماراتية الأصيلة».

وأضافت: «إن هذه الجائزة تساعدنا على تأكيد التزامنا إزاء دعم بنية تحتية محفزة للصناعات الثقافية والإبداعية، وتمكين نظام بيئي مستدام ومزدهر يدعم النمو الاقتصادي لدبي، ويعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي للثقافة، وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب من الإماراتيين والمقيمين، واجتذاب المبدعين في مختلف مجالات الفنون والثقافة من شتى أنحاء العالم».

ولفتت إلى أنه تماشياً مع خريطة الطريق الاستراتيجية المحدثة للهيئة والمتوافقة مع رؤية حكومة دبي في صون التراث المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي للإمارة، ودعم رؤية حكومة الإمارات الهادفة إلى تطوير مجتمع قائم على المعرفة، نتطلع من خلال هذه الجائزة إلى خلق نوع من التحدي المبتكر لدى المشاركين من أصحاب الرؤى والأفكار المبدعة لإلهامهم في إبراز إسهامات الإمارات في مسيرة الحضارة الإنسانية.

نقلة نوعية

من جهته، أكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن إطلاق جائزة «إمارات المستقبل» بالشراكة مع «دبي للثقافة» يأتي في إطار التعاون المشترك لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها بضرورة استشراف التوجهات المستقبلية والفرص الناشئة عنها، والاستعداد لمختلف التغيرات في جميع القطاعات والمجالات التي تمس حياة أفراد المجتمع، وتعزز من جودة حياتهم، وبما يسهم في تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات الرائدة عالمياً في مجال تصميم وصناعة المستقبل.

وقال: «سنواصل العمل مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص لتسريع تبني التكنولوجيا المبتكرة والتحول الرقمي، وإحداث نقلة نوعية وإيجابية في قطاع الفنون والثقافة، مع الحفاظ على السمات المميزة لقيمنا وتراثنا الحضاري العريق خلال مسيرتنا نحو الريادة المستقبلية تجسيداً لمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي أكد فيها أن (دولة الإمارات تراهن على الإنسان وعقله وخياله وإرادته التي لا تعرف المستحيل)».