السعادة الممكنة

ترجمة: أثمار عباس

الأخلاق هي جزء خاص من الفلسفة، وتسمى أحياناً بالفلسفة الأخلاقية. تدور الفلسفية الأخلاقية حول ما يمكن اعتباره صواباً أو خطأ في عمل الإنسان. وبالتالي، ينبغي أن يكون الشيء الصحيح هو الأساس لما هو فعل أخلاقي.

إن الإنسان كائن اجتماعي ينبغي عليه العيش مع الآخرين، وقد يؤدي هذا العيش والعمل الجماعي إلى المشاكل في بعض الأحيان، لهذا السبب نحتاج إلى قواعد وقوانين لأنواع مختلفة؛ كي تتماشى مع حالات وأحوال البشر. تخبرنا أخلاقنا أو الفلسفة الأخلاقية عن الأفعال التي تعتبر صحيحة وما ينبغي أن نسعى إليه أو نتجنبه في المواقف الصعبة. وهكذا، فإن الأخلاق والفلسفة الأخلاقية تدور حول ما هو خير وما هو شر، ما هو صواب وما هو خطأ. لكن من المهم التمييز بين ما هو صواب وما هو خطأ وفقاً للقانون ومن المنظور الأخلاقي. أن يكون شيء ما صحيحاً وفقاً للقانون، لا يعني بالضرورة يكون صحيحاً وفقاً للأخلاق. على سبيل المثال، لا يوجد قانون ضد الخيانة الزوجية، ولكن قد يعتبرها الكثيرون أنها أمر غير أخلاقي أن يكون الأزواج غير مخلصين لشركائهم. إنها قاعدة أخلاقية أساسية إلى حد ما في العديد من الثقافات.

بغض النظر عما تنص عليه النظريات الأخلاقية، سواء أخلاقيات الواجب أو أخلاقيات الفضيلة، لا يمكن إنكار أن الحجج ينبغي أن تستند إلى العقل والحياد - ينبغي أن ترضي مصالح الجميع. غالباً ما يقف في طريق الأخلاق الحقيقية التحيز والأنانية. هناك أمر إضافي آخر ينبغي مراعاته، وهو أن الأخلاق قد تكون مشروطة ثقافياً، أي حسب ثقافات وتقاليد المجتمعات، بمعنى ما تعتبره عملاً أخلاقياً صحيحاً في موقف ما، قد لا يكون الشيء ذاته في مكان آخر في العالم. وهذا يزيد من تعقيد ما هو جيد أو سيئ في المعايير الأخلاقية. هناك قضايا أخلاقية خاصة تتم مناقشتها بشكل خاص بسبب تعقيدها وأحياناً بسبب المشاعر القوية التي تثيرها. وهناك قضايا حساسة أخلاقياً مثيرة للجدل أيضاً، ولكن الشيء المهم في الأخلاق هو أن التصورات والأحكام يمكن مناقشتها، كالقضايا المتعلقة بالعنصرية، القتل الرحيم، المناخ العام والظروف التي تؤثر على سلوك الإنسان وتصرفاته، كل هذا أمثلة على هذه المواضيع. ما يجعل هذه القضايا أكثر إشكالية هو أنها في بعض الحالات، كقضايا الجو العام، تتطلب خبرة معرفية خاصة، لذلك يصعب على الفلاسفة علاجها.

إن تفحص ودراسة ما هو صائب من الأخلاق أدى حتماً إلى تصورات وأحكام مختلفة. لا يمكن العثور في المعادلات الرياضية والتحليلات الكيميائية على إجابات معينة دون الخوض في البراهين والحجج، لكن يصبح الأمر معقداً عند البت في القضايا الأخلاقية؛ إذ تصبح الحجج متناقضة، مما أدى هذا إلى ظهور نظريات أخلاقية مختلفة. بعض هذه النظريات كانت منظوراً لافتاً يصب عملياً في الصالح العام.

وبما أننا كائنات نفعية لا تهتم إلا بما ينفعها، النتيجة تؤدي إلى عقاب أو ثواب، يتوافق هذا المفهوم مع مبدأ فلسفي أكثر شهرة وهو (مذهب المنفعة)، حيث يمكن إيجاده في العديد من الأشكال والأصناف البشرية، والأمر المشترك بين الجميع هو أنهم يثقون بأن الأفعال لها نتائج، وبالتالي هي التي تحدد فيما إذا كانت أفعالاً صحيحة أم لا. إن النظرية النفعية هي أخلاقية في النتائج، وهي قابلة للتطبيق بشكل خاص في النظام القانوني. لقد أسس هذا المفهوم الفيلسوف الإنجليزي جيريمي بنثام؛ إذ وضع القاعدة الأساسية لمذهب المنفعة. لقد تلقى بنثام تعليمه كمحامٍ، لكن مكانته في التاريخ بشكل أساسي هو أنه فيلسوف، اشتهر بكتاباته حول الفلسفة الأخلاقية ونظرية القانون الجنائي. كان بنثام مقتنعاً بأن الإنسان تدفعه طاقتان في الحياة فحسب - أن يتجنب المعاناة والألم وأن يسعى وراء السعادة. في كتابه حول مبادئ الأخلاق والتشريع، يقول بنثام: ينبغي على جميع الأنظمة السياسية والمؤسسات الاجتماعية التي تقوم على اتخاذ القرارات أن يكون هدفها هو أقصى درجات السعادة، يتمتع بها أكبر عدد ممكن من الناس. يعتقد بنتهام أن القيمة الأخلاقية لمثل هذه القرارات لها علاقة مباشرة بالفائدة، «المنفعة»، أو أنها تزيد من فعالية توليد السعادة للصالح العام. يجادل بنثام بأنه في مجتمع يحركه دافع «النفعية»، يمكن حل تضارب المصالح بين الأفراد من خلال التشريعات القانونية التي لديها الهدف الأكبر لإمكانية نشر السعادة والتي بدورها قد تؤدي إلى انتشار ضيائها الذي قد يتبعه العديد من الناس، وقد يُحسن نصيب الفرد في الحياة. إذا تمكن الجميع من أن يكونوا سعداء، فسيكون ذلك أفضل بكثير من سعادة تقتصر على عدد معين فقط، ولكن إذا كان على المرء أن يتخذ خياراً، فمن الأفضل دائماً تفضيل فائدة الغالبية على القلة. إن الميزة الكبيرة للنظام، وفقاً لبنثام، هي بساطته. يؤدي اختيار هذه الأفكار إلى تجنب الالتباس وسوء الفهم في الأنظمة السياسية الأكثر تعقيداً، والتي يمكن أن تؤدي غالباً إلى الظلم والاستياء.

كان اقتراح بنثام «لحساب السعادة» الذي من شأنه التعبير عن درجة سعادة كل فرد حسابياً، أكثر إثارة للجدل. يعتقد أنه إذا تم استخدام هذه الطريقة، يمكن أن تكون أساساً مستقلاً لحل النزاعات الأخلاقية، وأن الحلول ستوفر أعلى فائدة ممكنة من المتعة والرفاهية. يقول بنثام أيضاً: إن جميع مصادر السعادة والمتعة لها القيمة نفسها، بحيث تكون فرحة تناول وجبة طعام لذيذة أو صداقة حميمة تشعرك بسعادة كبيرة، تشبه تماماً السعادة التي تغمر المرء عندما يحصل على نجاح يتطلب جهداً كبيراً أو تعليماً وتدريباً عالياً، بقدر سعادة مشاركتك في نقاشات فلسفية أو قراءات شعرية. هذا يعني أن بنثام يفترض أنه يمكن أن يكون هناك مساواة إنسانية أساسية وأن الجميع، بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية والقدرات المميزة، يمكنهم تحقيق السعادة الحقيقية لحياتهم.