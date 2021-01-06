«محمد بن راشد للمعرفة» توقع اتفاقية لإنشاء «مكتبة الفجيرة الرقمية»

دبي (الاتحاد)

وقَّعت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة اتفاقية شراكة مع جامعة الفجيرة وجمعية الفجيرة الخيرية، وذلك بهدف إنشاء «مكتبة الفجيرة الرقمية»، ضمن مشاريع مركز المعرفة الرقمي، التابع للمؤسَّسة، والرامية إلى بناء منصات رقمية لنشر وإتاحة المعرفة على أوسع نطاق، وبين مختلف الفئات.

ويأتي مشروع «مكتبة الفجيرة الرقمية» ضمن الأهداف الاستراتيجية لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

حضر التوقيع الذي تمَّ في مقر المؤسَّسة كلٌّ من جمال بن حويرب المدير التنفيذي للمؤسَّسة، وسعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس أمناء جامعة الفجيرة ورئيس جمعية الفجيرة الخيرية، إضافة إلى فريقي مركز المعرفة الرقمي وجامعة الفجيرة.

وأكَّد جمال بن حويرب أن نهج قيادتنا الرشيدة أسهم في تعزيز التحوُّل الرقمي الشامل للدولة، بتوفير بنية تحتية رقمية فعّالة وقادرة على استيعاب مشاريع التكنولوجيا المتطورة، وأبرزها المكتبات الرقمية التي تدعم البحث العلمي والتطوير، وتغذي التنمية الثقافية لدى جميع فئات المجتمع.

وقال سعيد بن محمد الرقباني: «التعاون مع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة فرصة قيِّمة بالنسبة إلينا. فهمُّنا في جامعة الفجيرة، التي أُنشِئَت عام 2016، أن نرفع مستوى الطلاب، ومن أجل ذلك بدأنا بالعمل حالياً على إنشاء مكتبة الفجيرة الرقمية لخدمة الطلاب والمجتمع في الإمارة، بالتعاون مع المؤسَّسة».