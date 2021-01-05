«رسالة من تحت القدمين» يجسد اللغة والجسد والجغرافيا

دبي (الاتحاد)

تقدم الفنانة البصرية ميس البيك، المقيمة في دبي، معرضاً فردياً هو الأول لها تحت عنوان «رسالة من تحت القدمين»، يجمع سلسلة من الأعمال الفنية المتنوعة، التي تتناول العلاقة متعددة الأوجه بين مواضيع اللغة والجسد والجغرافيا، وذلك في الفترة الممتدة من 12 يناير ولغاية 28 فبراير 2021. ويضم برنامج المعرض جولات تعريفية مجانية، وحوارات عبر الإنترنت، وإطلاق كتاب، وورشة عمل للفنانة.

ويعد المعرض تتويجاً لعملية البحث والتطوير التي قامت بها ميس البيك لمدة عام، كأول فنانة ضمن برنامج تشكيل للممارسة النقدية – نسخة العام 2020، تحت إشراف المرشدَين آلاء يونس ولورنس أبو حمدان. ومن خلال التدخلات في الفضاء والمنحوتات وأعمال الفيديو، يستكشف المعرض لحظات الاتصال بين الذات و«المكان» - مواقع الإقامة المادية أو المساحات الرقمية أو أوطان الأجداد – وكيفية تكوين الشعور بالمكان وانعكاسه وانكساره من خلال ما يتوسطه - الجسد واللغة تداخلاتها المختلفة.

وعن المعرض، تقول البيك: «هناك التعددية للأماكن في حياتنا – في أماكن كثيرة في وقت واحد، للمكان الذي نحن فيه الآن، والمكان الذي يوجد فيه أحباؤنا، والمكان الذي ترعرعنا فيه. نحن أيضاً نمارس هذه التعددية من خلال الاتصال الدائم بالمجال الرقمي. لم تعد هنالك بوابة، فقد أصبحت شاشاتنا أماكن بحد ذاتها».

ومن خلال عملها، تبحث البيك في إمكانية التواجد في أكثر من مكان، حيث إنها تنظر إلى اللغة على أنها وسيلة وفي نفس الوقت انعكاس لهذه التعددات، وإلى العالم الرقمي على أنه دليل على قدرتنا على الحضور المتعدد.

وسيتم خلال المعرض إطلاق كتاب يضم مختارات صغيرة من الأفكار والمحادثات والمساهمات لمرشدي البرنامج آلاء يونس ولورنس أبو حمدان، والفنان معاذ مصباحي، والكاتبة نادين خليل، وبالإضافة إلى حوار مع ديباك أونيكريشنان، الأستاذ المساعد في الأدب والكتابة الإبداعية في جامعة نيويورك أبوظبي. وقالت ليسا باليتشغار نائبة مدير «تشكيل»: «يسعدنا اليوم من خلال هذا المعرض أن نحتفي بأول فنانة تستكمل برنامجنا في عامه السادس، تحاول ميس البيك استقصاء المكان الذي تلتقي فيه اللغة بالجغرافيا، ونحن نأمل أن يكون هذا المعرض علامة فارقة في حياتها المهنية».