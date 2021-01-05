«كورونا».. يربك حسابات مسلسلات رمضان

سعيد ياسين (القاهرة)

تسببت الموجة الثانية لجائحة «كورونا»، ومع الإجراءات الاحترازية التي صاحبتها، في إرباك حسابات العديد من المسلسلات التلفزيونية التي يجرى تصويرها، أو التحضير لها لعرضها خلال رمضان المقبل، خاصة بعد إصابة عددٍ من الفنانين والمخرجين بفيروس «كوفيد - 19».

«بين السما والأرض»

في مقدمة هذه الأعمال مسلسل «بين السماء والأرض» الذي تقرر تقديمه في 15 حلقة فقط، بطولة هاني سلامة وغادة عادل وسوسن بدر ونجلاء بدر ومحمد ثروت ويسرا اللوزي ونورهان، وسيناريو وحوار إسلام حافظ عن رواية للأديب العالمي نجيب محفوظ.

وأكد المخرج ماندو العدل، أن فريق العمل سيتخذ كل الإجراءات الاحترازية في التصوير، وأنه كان مقرراً تقديمه في 30 حلقة، ولكن ضيق الوقت المتبقي على رمضان تسبب في تقليص عدد حلقاته.

«حرب أهلية»

ويكتنف الغموض مسلسل «حرب أهلية» ليسرا وهيفاء وهبي وجومانة مراد، وتأليف أحمد عادل سلطان وإخراج سامح عبدالعزيز، حيث إن يسرا والمنتج جمال العدل مصابان بـ«كورونا»، وتخشى أسرة المسلسل من عدم اللحاق بالموسم الرمضاني.

«بدر البدور»

واتخذت أسرة مسلسل «بدر البدور»، بطولة روبي، قراراً قاطعاً بإرجاء التصوير، واستبدال العمل الذي كان مقرراً تقديمه في 30 حلقة بمسلسل آخر لروبي بعنوان «شقة 6»، والذي من المقرر تقديمه على إحدى المنصات الإلكترونية بعيداً عن موسم رمضان.

وبسبب عدم الاستقرار على نص مناسب، خرجت ياسمين صبري من السباق الرمضاني، بعدما أعلنت منذ فترة مشاركتها فيه للعام الثالث على التوالي.

الموجة الأولى

ويذكر أن الموجة الأولى التي تزايدت في شهري مارس وأبريل من العام الماضي تسببت في توقف تصوير عدد من المسلسلات التي خرجت من السباق الرمضاني الماضي، وتم استكمالها لاحقاً لتعرض في رمضان المقبل.

ومن تلك الأعمال «القاهرة كابول» لطارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي هبدالوهاب، و«هجمة مرتدة» لأحمد عز وهند صبري، و«تقاطع طرق» لمنى زكي ومحمد ممدوح، و«خيط حرير» لمي عز الدين وعرض خلال نوفمبر الماضي.



