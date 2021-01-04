«إثراء» و«القافلة» السعودية تطلقان «المعلقات لجيل الألفية»

عبدالوهاب العريض (الظهران)

في خطوةٍ جديدة لتعزيز التواصل الثقافي، دشن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالمشاركة مع مجلة القافلة التابعة لأرامكو السعودية، يوم السبت الثاني من يناير، إصدار كتاب «المعلقات لجيل الألفية» يتناول شرح وترجمة المعلقات العشر، بأسلوب جديد ومعاصر، وذلك بحضور عدد من المثقفين والكتاب السعوديين، بالإضافة للمسؤولين في إثراء وأرامكو السعودية.

شارك في ندوة حفل التدشين كل من (حاتم الزهراني، صالح الزهراني، عدي الحربش) وعبر منصة سكايب (هدى فخر الدين، سوزان بينكني).

المشرف على المحتوى والتواصل الدولي في الكتاب الدكتور حاتم الزهراني تحدث عن محتويات الكتاب وكيف تم إنجازه، قائلاً: «يقدم هذا الكتاب ترجمات أصيلة لجميع القصائد باللغة الإنجليزية، وتعلمنا أثناء مرحلة أعدادنا للكتاب المرونة الأسلوبية لشعراء المعلقات، وقمنا بتطبيق أساليبهم على الترجمة، فكان المترجم يتنوع في أساليب وطرق الترجمة لنصين مختلفين».

ويقول الزهراني بأن هذا الكتاب احتوى على «الشرح التفصيلي الجديد بالعربية لجميع أبيات القصائد، وأستطيع القول بأننا في هذا الكتاب قمنا بمحاولة إعادة الإحياء للشعر العربي، فقد سيطرت النظرية لإعادة قراءة الشعر لعقود طويلة، وأصبحت النصوص هي حواشي على نوع من الاستعراض للنظريات، كتابنا هذا يعطي فرصة لاحتكاك مباشر مع النصوص، ولكننا نسميه شرحاً، وهو يختلف عن الشرح التراثي، وهذا الكتاب يقدم شيئاً غير موجود في الكتب السابقة، ولذلك فهو يحقق إضافة للعالم والباحث وكذلك للقارئ الذي يريد أن يستمتع بقراءة الشعر».

تصدى لإعداد هذا الكتاب عدد من المتخصصين السعوديين والدوليين في الشعر والأدب العربيين، ساعين من خلال شرح أبيات المعلقات باللغة العربية وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية بلغة معاصرة، إلى تأكيد معاصرة هذه القصائد وتأبيها على النسيان، وقابليتها للتجدد في كل عصر ومع كل جيل لتكون مصدراً من مصادره ومنبعاً من منابعه في الإبداع والجمال.

أشرف على المشروع رئيس تحرير مجلة القافلة، بندر الحربي، وراجعه لغوياً محمد أمين أبو المكارم، وأشرف على المحتوى والتواصل الدولي الدكتور حاتم الزهراني، وتكونت اللجنة الاستشارية من الدكتور سعد البازعي، الدكتورة منيرة الغدير، روجر ألن، بياتريس غروندلر، وشارك في الترجمة كل من (ديفيد لارسن، سامي العجلان، سوزان بينكني ستيتكيفيتش، صالح الزهراني، عدي الحربش، كفين بالنكنشيب، هدى فخر الدين)، وأشرف على التدقيق اللغوي للقسم الإنجليزي فيليب إمبلتون.