سعيد سالم في «حكايتي»

الشارقة (الاتحاد)

يستضيف البرنامج الحواري «حكايتي» الذي تعرضه قناة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، الفنان المسرحي الإماراتي سعيد سالم، ليأخذ الجمهور نحو سيرة فنية مليئة بالمنجزات، يضيء خلالها على مراحل مختلفة شكّلت بداياته كممثل على خشبة المسارح الوطنية، وساهمت في جعله واحداً من وجوه الفنّ الإماراتي والعربي.

ويتوقف الفنان المسرحي خلال الحلقة التي يقدمها الإعلامي حسن يعقوب المنصوري، اليوم (الثلاثاء) الساعة 10 مساءً، عند بداياته الفنية التي استهلها على خشبة مسرح أم القيوين، متحدثاً عن أول عمل مسرحي شارك فيه.

ويتخلل الحلقة الكثير من المواقف التي يستعرضها الفنان، حيث سيتطرق للحديث عن النقلة النوعية التي حدثت له خلال مشاركته مع الفنان الكويتي الراحل عبد الحسين عبد الرضا في بعض الأعمال الفنية، والمواقف التي تعرّض لها خلالها، ويكشف سعيد جانباً من تفاصيل رحلته الشهيرة للعلاج في إسبانيا وأهم الأحداث التي مرّ بها هناك، كما يتطرق للأعمال التطوعيّة التي شارك فيها، إلى جانب ذلك يقدّم البرنامج شهادات حيّة من ابنه حسين الذي يتحدث عن مسيرة والده الفنية والعلاقة التي تجمعهما، إضافة إلى مداخلة من زميله وصديقه الفنان سيف عدران.



