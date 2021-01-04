مدير متحف اللوفر ـ أبوظبي لـ «الاتحاد»: تاريخ الفن هو تاريخ الإنسانية

نوف الموسى (دبي)

الخطوة الاستثنائية التي سعى إليها متحف اللوفر ـ أبوظبي، بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي، تمثلت في خلق اللبنة الأساسية لمنصة تفاعلية، عبر ندوة «المتاحف بإطار جديد»، والتي أقيمت في نوفمبر من عام 2020، هادفة إلى وضع حلول جذرية، أمام التحديات المفصلية للأزمة الصحية المتعلقة بكوفيد- 19، والتي ألقت بظلالها على المنظومة المتحفية، من حول العالم، ومنه جاء حوار «الاتحاد» مع مدير متحف اللوفر ـ أبوظبي، مانويل راباتيه للتعرف على أهم الرؤى المستقبلية للقائمين على المتاحف، والدور الذي سيلعبه اللوفر أبوظبي، في تعزيز مقومات استدامة الحوار وابتكار الحلول، حيث أكد راباتيه أنه عند النظر إلى الظروف التي يمر بها العالم، يبدو لهم واضحاً أن نجاح المتاحف في المستقبل، سيقوم على استراتيجية هجينة تجمع ما بين التجربة الفعلية لزيارة المتحف والتجربة الافتراضية.

مانويل راباتيه

بدايةً يقول راباتيه: «دائماً أفكر في أفضل الطرق التي يمكننا من خلالها كمتحف أن نخدم مجتمعنا، ففي ظل الظروف الحالية، لا بد لنا من إيلاء اهتمام خاص للجمهور المحلي في أبوظبي على وجه الخصوص، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، ويأتي في هذا الإطار إطلاق برامج جديدة تتمحور حول الدور الذي يلعبه الفن في صحة الإنسان النفسية والجسدية، فضلاً عن استقبال فئات متعددة من المجتمع مجاناً، مثل أبطال الخطوط الأمامية وسائقي سيارات الأجرة والمعلمين والطلاب والشباب وكبار المواطنين. إذ يترتب علينا كمتاحف الحفاظ على علاقة وطيدة مع جمهورنا المحلي والاستماع إلى حاجاته لنتمكن من تلبيتها في سياق رسالتنا كمؤسسة ثقافية».

وفيما يتعلق بالحوارات التي تطرقت إليها ندوة «المتاحف بإطار جديد» أوضح راباتيه أنها تركزت على بحث حلول وأفكار مستدامة للمضي قدماً في عالم المتاحف، مضيفاً أنه كما أشار معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، فإن «نجاحنا في تحقيق مستقبل مشرق وواعد للأجيال القادمة مرتبط بانسجام أفكارنا وقوة عزمنا وإصرارنا وقدرتنا على التكيّف، والتعامل مع مختلف التحديات والظروف، وهو ما أكده العديد من المشاركين في هذه الندوة الافتراضية».

علاقة وطيدة بين المتاحف والجمهور (أرشيفية)

وقدم مانويل راباتيه، إشارة لافتة لـ جان لوك مارتينيز، رئيس متحف اللوفر في باريس، أثناء إلقاء كلمته، ضمن البرنامج الرئيسي للندوة، ممثلةً أحد المحاور الجوهرية التي تطرقت إليها الندوة، وهي مسألة «تقسيم مجموعة المتحف إلى عصور زمنية»، موضحاً راباتيه، أن التقسيم الزمني يؤدي غالباً إلى «إقصاء الثقافات». فمن السهل تقسيم القطع الفنّية والأثرية وتصنيفها ضمن فئات لتنظيم عرضها، إلا أن الواقع غالباً لا يكون مشابهاً لذلك. فالتأثير الفنّي، تماماً كالزمن، ليس بالمفهوم الجامد، مبيناً راباتيه أن الفيلم القصير الأول من إنتاج المتحف، والذي تم إطلاقه في الذكرى السنوية الثالثة لافتتاحه بعنوان «نبض الزمان» خير دليل على ذلك. فهو يأخذ المشاهد في رحلة عبر الزمن لاكتشاف قطع من مجموعة المتحف الفنّية، وذلك عبر تسليط الضوء على حركة الأشخاص والأفكار الثورية التي حددت مجرى التاريخ، وليس على المحطات البارزة في تاريخ الفن وحسب.

وتابع بقوله:«فتاريخ الفن هو تاريخ الإنسانية. وكما قال أنتوني آبيا في الندوة: «الأمم والثقافات لا تصنع الفن، الأشخاص هم من يصنعون الفن»، لذا، نحن في المتحف نروي لقاء الثقافات، من خلال عرض القطع الفنّية والأثرية إلى جانب بعضها البعض، لنسلط الضوء على أوجه الشبه بيننا، بدلاً من عرضها متفرقة وفق الزمان والمكان. ونحن نأمل أن تفتح مقاربتنا للزمن من هذا المنظور الجديد الأفق لجمهورنا».

يأمل مانويل راباتيه أن تشكل هذه الحوارات التي تمت في إطار الندوة أساساً راسخاً يمكن أن تستمر بناءً عليه هذه النقاشات، فقد جمعوا أكثر من 70 متحدثاً في الجلسات ومديراً لها، موضحاً أنه مما لا شك فيه أن هذه الشبكات والأساليب المشتركة الجديدة ستستمر في العديد من النقاشات بينهم كأفراد وكمؤسسات على حد سواء، مؤكداً أن المستقبل المستدام لقطاع المتاحف يقوم على هذه الحوارات، خاصة أن المتاحف في هذه الظروف تلعب دوراً محورياً في بث الطمأنينة في النفوس والوحدة بين الشعوب، وهم يعملون على تجميع المخرجات الرئيسية التي توصلوا إليها، متأملين أن تكون الندوة نقطة انطلاق للعثور على حلول محلية مع المؤسسات المجاورة، وعلى مستوى العالم لضمان استمرار قطاع المتاحف.