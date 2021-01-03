قصي خولي.. ينضم إلى «السرب»

سعيد ياسين (القاهرة)

يخوض الفنان السوري قصي خولي تجربته الأولى في السينما المصرية من خلال فيلم «السرب»، الذي يشارك في بطولته مع أحمد السقا وشريف منير وهند صبري، تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

كان خولي قد حضر في الدراما المصرية من قبل من خلال مسلسل «سرايا عابدين»، أمام يسرا ونيللي كريم وغادة عادل ونور وصفاء الطوخي، وجسد فيه شخصية الخديوي إسماعيل، وعُرض الجزآن في العامين 2014 و2015.

من ناحية أخرى، يستكمل قصي تصوير دوره في المسلسل اللبناني «عشرين عشرين» المقرر عرضه خلال رمضان المقبل، ويشاركه في بطولته نادين نسيم نجيب وكارمن لبس وماريتا الحلاني وفادي إبراهيم وإخراج فيليب أسمر.

ويجسد فيه شخصية رجل عصابات يدعى «صافي» يقوم بالعديد من الجرائم في الخفاء، ويتم تكليف ضابط في الجيش تدعى «سما» للبحث عن أدلة قوية للإيقاع به.



