«إذاعة الشارقة» تستقبل العام الجديد بـ 13 مسلسلاً

الشارقة (الاتحاد)

تستقبل إذاعة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون العام الجديد بـ 13 مسلسلاً إذاعياً متنوعاً تبدأ بثّها خلال يناير الجاري، لتثري ذائقة المستمعين بأعمال تحمل مضامين درامية واجتماعية وكوميدية، يشارك في تقديمها نخبة من ألمع نجوم الفنّ الإماراتي والعربي.

تتضمن قائمة المسلسلات تنوّعاً في الحكايات الدرامية والرؤى الإخراجية، حيث سيكون الجمهور على موعد مع المسلسل الاجتماعي «على الدنيا السلام»، الذي جاء من تأليف وإخراج الكاتب والإعلامي خميس المطروشي، ليروي على امتداد 30 حلقة مختلفة ومنفصلة العديد من القضايا المجتمعية.

وتأخذ الإذاعة جمهورها مع مسلسل «خراريف» إلى لوحة فنية من الحكايات الشعبية التي رواها الأجداد في المجتمع الإماراتي المحلي والخليجي والعربي، وتعرّف بكنوز الموروث الشفهي لدولة الإمارات والمنطقة العربية.

وبجزئه الخامس، يطلّ المسلسل الشهير «حليس» على مستمعيه ليسرد حكايات جديدة يؤدي دور البطولة فيها النجم الإماراتي جابر نغموش، ويسلط الضوء على خصوصية الحياة التي عاشها أهل الساحل قبل عقود ماضية.

وتعرض الإذاعة المسلسل الدرامي الخليجي «خطّار الهنا»، بطولة أحمد الجسمي، إضافة إلى مسلسل «السندباد» الذي يروي حكايات ومغامرات التاجر المعروف «سندباد» وصديقته العصفورة «ياسمينة»، ومسلسل «عنتر بن شداد»، ومسلسل «بابا ياسين»، ومسلسل «أيامنا الحلوة»، ومسلسل «معروف يا معروف».

كما يطرح المسلسل الإذاعي «سعيد ومبارك» قصة أخوين فقيرين يسعيان للقمة العيش من أجل إعالة أسرتهما البسيطة، وتحسين وضعها المادي.