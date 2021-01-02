السراب والشعر والموسيقى في «قوافي»

الشارقة (الاتحاد)

صدر عن بيت الشعر في دائرة الثقافة في الشارقة العدد 17 من مجلة «القوافي» الشهرية؛ وجاءت افتتاحية المجلة تحت عنوان «الشارقة.. تشكل وجه المستقبل الإبداعي»، وفيها: مع بداية عام جديد تمضي «القوافي» إلى غايتها وهي متدثرة بموضوعاتها النقدية، وحواراتها الشعرية، وأبوابها التي تتماهى مع المشهد الثقافي العربي كمشروع مفتوح، يسعى إلى التفرد بروح المغامرة في ظل الرعاية الكريمة من صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي بفضل رؤاه الحكيمة تمضي الشارقة في تشكيل وجه المستقبل الثقافي العربي، ومن ثم طرح القضايا الإبداعية المعاصرة في كل مجالات الأدب، عبر تسجيل نجاحات الرواد، والاحتفاء بجيل المبدعين الشباب، والبحث عن الأصوات المتوهجة الكامنة في طيات الأرض العربية، لتظل الإنتاجات المبدعة هي ذاكرة على مر العصور. إطلالة العدد حملت عنوان الشعر والموسيقى.. أصوات في أزمنة تتوالى، وكتبه الدكتور إبراهيم مصطفى الحمد، وتضمن العدد لقاء مع الشاعر الموريتاني محمد الحافظ ولد أحمدُّ، وحاوره الشاعر المختار السالم، واستطلع الإعلامي أحمد الصويري، آراء بعض الشعراء حول أمنياتهم في العام الجديد. في باب «مدن القصيدة» كتب الشاعر الدكتور عبدالله الحريري عن «قرطبة.. قلادة الأندلس والمدينة الزاهرة»، وفي باب «أجنحة» حاور الإعلامي حمدي الهادي الشاعرة الإماراتية رهف المبارك.

وتنوعت فقرات «أصداء المعاني» بين حدث وقصيدة، ومن دعابات الشعراء، وقالوا في، وكتبها الإعلامي فواز الشعار. وكتب الشاعر يوسف عبدالعزيز عن «أوصاف النص الشعري في خطاب التراث والحداثة»، والشاعر عبدالرزاق الربيعي عن الشاعر كعب الأشقري، والشاعر محمد العثمان، عن «السراب.. شراع الشعراء في الحضور والغياب». وفي باب «تأويلات» قرأ الشاعر حسين الراعي قصيدة الشاعر وسام العاني «استراحة»، وقرأ الدكتور محمد صلاح زيد قصيدة الشاعر السر مطر «صبٌّ بباب الريح». وزخر العدد بمجموعة مختارة من القصائد التي تطرقت إلى مواضيع شعرية شتى، واختتم العدد بحديث الشعر لمدير التحرير الشاعر محمد البريكي بعنوان: «قصة الشعر».