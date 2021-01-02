شريف منير.. في «إجازة مفتوحة»

محمد قناوي (القاهرة)

يستعد شريف مينر لتصوير مسلسل من بطولته للعرض خارج سباق رمضان بعنوان «إجازة مفتوحة»، تأليف أحمد أبوزيد، وإخراج محمد حماقي.

وتدور الأحداث في إطار كوميدي، ويناقش المشاكل والأزمات المختلفة التي يمر بها الأزواج سواء مادية أو اجتماعية أو خاصة بتربية الأبناء، ويبدأ التصوير بعد التعاقد مع باقي فريق العمل.

كما يشارك مينر ضيف شرف في فيلم «السرب» مع أحمد السقا وهند صبري وقصي خولي، تاليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، ويدور في إطار من التشويق و«الأكشن»، حول خطف مصري في ليبيا.

يذكر أن شريف منير انتهى من تصوير فيلم «يوم 13»، بطولة دينا الشربيني وأحمد داوود وجومانة مراد، وإخراج وائل عبد الله، وهو فيلم رعب ثلاثي الأبعاد.

وتدور الأحداث حول فتاة فقدت والدتها، وتظهر لها على شكل شبح في المنزل، ثم تكتشف أنها لا تزال على قيد الحياة، ووراء كل ما تتعرض له.

من جانب آخر، اعتذر منير عن عدم المشاركة في مسلسل «سيرة الحب» للمخرج حسني صالح، ويدرس تقديم مسرحية ضمن مشروع «ستار شو»، ومن المقرر أن يشاركه البطولة خالد الصاوي وعمرو سعد.



