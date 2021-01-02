عبدالله عامر (الوثبة)
خطفت «الزود» لمحمد عتيق زيتون المهيري ناموس أول أشواط فئة الإيذاع، التي أقيمت صباح الأمس بميدان الوثبة في الأسبوع الرابع عشر للسباقات التمهيدية الخاصة بموسم الهجن 2020-2021، وقطعت مسافة الـ 6 كلم لشوط الأبكار المحليات بزمن قدره 9:17:1، وفي الشوط الثاني للأبكار المهجنات كان الموعد مع «المسك» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري محققةً المركز الأول بتوقيت قدره 9:11:4، وفي الشوط الثالث وتحدي الجعدان المحليات انتصر «الحوت» لعمير الحزمي قناص العامري على منافسيه محرزاً المركز الأول بتوقيت قدره 9:06:7، وأهدى «متعب» مالكه أحمد الحزمي قناص العامري ناموس الشوط الرابع بزمن قدره 9:05:0.
وجاءت نتائج بقية الفائزين كالتالي: الشوط الخامس «نسايم» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري بزمن قدره 9:05:3، الشوط السادس «شهرة» لسعد حمد هادي الغفراني المري بتوقيت قدره 9:10:2، الشوط السابع «الخليج» لمحمد الحزمي قناص العامري بزمن قدره 9:10:9، الشوط الثامن «مشوش» لمحمد الحزمي قناص العامري بتوقيت قدره 9:03:6، الشوط التاسع «الواصلة» لمحمد حمد صالح العامري بزمن قدره 9:10:2، الشوط العاشر «اليمامة» لحمد عبدالله خزام العامري بتوقيت قدره 9:05:8، الشوط 11 «ظن» لمحمد حمود علي الوهيبي بتوقيت قدره 9:11:1، الشوط 12 «التماس» لعبيد الرملي محمد العامري بتوقيت قدره 9:07:2، الشوط 13 «سمحة» لأحمد علي الشامسي بزمن قدره 9:06:1، الشوط 14 «سلمى» لراشد حمد الزفنة العفاري بتوقيت قدره 9:03:4، الشوط 15 «الذيب» لمحمد عتيق زيتون المهيري بتوقيت قدره 9:06:2، الشوط 16 «الشبابي» لسعيد الدحبة قنازل العامري بزمن بلغ 9:04:4، الشوط 17 «شموخ» لراشد حمد الزفنة العفاري بزمن قدره 9:07:0، الشوط 18 «عالية» لعمير عبدالله سالم القبيسي بتوقيت قدره 9:00:7، الشوط 19 «مهول» لمبارك أحمد الخزع العامري بزمن قدره 9:10:2، وفي آخر أشواط فئة الإيذاع كان الموعد مع «متعب» لمبارك راشد محمد الخييلي بعد أن وصل في المركز الأول وبزمن قدره9:02:4.
«الزود» تخطف ناموس الإيذاع في الوثبة
عبدالله عامر (الوثبة)