«الزود» تخطف ناموس الإيذاع في الوثبة

عبدالله عامر (الوثبة)

خطفت «الزود» لمحمد عتيق زيتون المهيري ناموس أول أشواط فئة الإيذاع، التي أقيمت صباح الأمس بميدان الوثبة في الأسبوع الرابع عشر للسباقات التمهيدية الخاصة بموسم الهجن 2020-2021، وقطعت مسافة الـ 6 كلم لشوط الأبكار المحليات بزمن قدره 9:17:1، وفي الشوط الثاني للأبكار المهجنات كان الموعد مع «المسك» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري محققةً المركز الأول بتوقيت قدره 9:11:4، وفي الشوط الثالث وتحدي الجعدان المحليات انتصر «الحوت» لعمير الحزمي قناص العامري على منافسيه محرزاً المركز الأول بتوقيت قدره 9:06:7، وأهدى «متعب» مالكه أحمد الحزمي قناص العامري ناموس الشوط الرابع بزمن قدره 9:05:0.

وجاءت نتائج بقية الفائزين كالتالي: الشوط الخامس «نسايم» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري بزمن قدره 9:05:3، الشوط السادس «شهرة» لسعد حمد هادي الغفراني المري بتوقيت قدره 9:10:2، الشوط السابع «الخليج» لمحمد الحزمي قناص العامري بزمن قدره 9:10:9، الشوط الثامن «مشوش» لمحمد الحزمي قناص العامري بتوقيت قدره 9:03:6، الشوط التاسع «الواصلة» لمحمد حمد صالح العامري بزمن قدره 9:10:2، الشوط العاشر «اليمامة» لحمد عبدالله خزام العامري بتوقيت قدره 9:05:8، الشوط 11 «ظن» لمحمد حمود علي الوهيبي بتوقيت قدره 9:11:1، الشوط 12 «التماس» لعبيد الرملي محمد العامري بتوقيت قدره 9:07:2، الشوط 13 «سمحة» لأحمد علي الشامسي بزمن قدره 9:06:1، الشوط 14 «سلمى» لراشد حمد الزفنة العفاري بتوقيت قدره 9:03:4، الشوط 15 «الذيب» لمحمد عتيق زيتون المهيري بتوقيت قدره 9:06:2، الشوط 16 «الشبابي» لسعيد الدحبة قنازل العامري بزمن بلغ 9:04:4، الشوط 17 «شموخ» لراشد حمد الزفنة العفاري بزمن قدره 9:07:0، الشوط 18 «عالية» لعمير عبدالله سالم القبيسي بتوقيت قدره 9:00:7، الشوط 19 «مهول» لمبارك أحمد الخزع العامري بزمن قدره 9:10:2، وفي آخر أشواط فئة الإيذاع كان الموعد مع «متعب» لمبارك راشد محمد الخييلي بعد أن وصل في المركز الأول وبزمن قدره9:02:4.



