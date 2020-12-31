اللغة العربية رهان الأمة في «الشارقة الثقافية»

الشارقة (الاتحاد)

صدر العدد (51) لشهر يناير من مجلة «الشارقة الثقافية»، التي تصدر عن دائرة الثقافة بالشارقة، حيث جاءت الافتتاحية بعنوان (عالمية اللغة العربية).

أمّا مدير التحرير نواف يونس، فجاءت مقالته بعنوان (القصة القصيرة العربية بين التألق والخفوت). وفي تفاصيل العدد، يستكمل يقظان مصطفى كتاباته في إلقاء الضوء على إنجازات الحضارة العربية. وفي باب (أمكنة وشواهد) يصطحبنا عبد العليم حريص بجولة في ربوع مدينة التاريخ والمواويل سوهاج. أمّا في باب (أدب وأدباء) فيكتب حاتم السروي عن شاعر الوجدان والشفافية إسماعيل صبري، وتتناول د. بهيجة إدلبي الأديب شاكر الفحام الذي يرى أنّ اللغة العربية رهان الأمة ومستقبلها، ويتوقف محمد هجرس عند الروائي أمين يوسف غراب الذي يعدّ علامة فارقة في تاريخ الأدب والسينما، بينما يتطرق د. حاتم الصكر إلى رواية (عشت لأروي) للروائي الأشهر غابرييل غارسيا ماركيز الذي يفرق بين العيش والحياة، ويقدم د. رضا عطية مداخلة حول كبير الحكائين العرب سعيد الكفراوي، أما سامر أنور الشمالي فيحاور الأديب نور الدين الهاشمي، كذلك تقدّم د. بديعة الهاشمي مداخلة ترصد فيها دور النقد الأدبي في الصحافة والبحث الأكاديمي، بينما يلقي عبده وازن الضوء على عالم الروائية الإيطالية إيلينا فيرانتي، ويكتب مصطفى عبدالله عن المترجم الكبير د. طه محمود طه، ويحاور خليل الجيزاوي بائع الكتب القديمة القاص محمد جابر غريب، ويغوص د. يوسف رحايمي في أحداث رواية (10 دقائق و38 ثانية) للكاتبة إليف شافاق، وقد أجرى محمد زين العابدين حواراً مع الشاعر علي جعفر العلاق.

في باب (فن. وتر. ريشة) نقرأ: ضياء مكين.. انحاز للفن الشعبي متحرراً من أي قيود – بقلم أحمد أبوزيد، جوليو روزاتي.. عشق الشرق وصوّره – بقلم محمد أحمد عنب، هنريك إبسن.. رائد الواقعية المسرحية – بقلم وليد رمضان، حسن ناجي.. شاعر وكاتب دراما مسرحية – بقلم انتصار عباس، فيلم (حياة باي) يمزج بين الخيال والواقع – بقلم سوسن محمد كامل، (موت السيد لازارسكو) من أبرز الأفلام السينمائية في رومانيا – بقلم محمد سيد مصطفى.

ويفرد العدد مساحة للقصص القصيرة والترجمات وهي: يوسف محمد شرقاوي (على صواب) قصة قصيرة، (على صواب) انحياز للموضوع على حساب الشكل /‏‏ نقد - بقلم د. عاطف عطاالله البطرس، مبارك أباعزي (مسار) قصة قصيرة، ميري مخلوف (الحجر الأخطر) قصة قصيرة، رفعت عطفة (التلميذ) قصيدة مترجمة، إضافة إلى (أدبيات) من إعداد فواز الشعار.