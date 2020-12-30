«أمير الشعراء» يبدأ مقابلات عن بعد للمتقدمين

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت لجنة تحكيم - برنامج أمير الشعراء بموسمه التاسع - إجراء مقابلات عن بعد، للشعراء المتقدمين للمشاركة في منافساته التي تستمر يومين، والتي تنظمها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

وتستهدف المقابلات اختيار 40 شاعراً سيخضعون بدورهم لاختبارات المرحلة الثانية، ليتم بعدها اختيار نجوم الموسم التاسع الذين سيتنافسون على مسرح شاطئ الراحة في الحلقات المباشرة.

وتقوم لجنة التحكيم التي تضم الدكتور علي بن تميم، والدكتور صلاح فضل، والدكتور عبدالملك مرتاض، واللجنة الاستشارية التي تضم الدكتور أحمد خريس، والدكتور محمد حجو والسيد رعد بندر خلال المقابلات، بتقييم الشعراء والشاعرات المشاركات وفق معايير أدبية وفنية دقيقة لاختيار المتأهلين للمرحلة التالية التي تسبق الحلقات المباشرة.

كان البرنامج قد أعلن عن فتح باب التسجيل أمام الراغبين بالمشاركة بموسمه التاسع عبر موقعه الإلكتروني خلال الفترة من 5 نوفمبر الماضي إلى 5 ديسمبر الجاري.

يأتي إطلاق برنامج «أمير الشعراء» بموسمه الجديد في ظل الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد على العالم؛ لذا تحرص لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي على التعاون مع الجهات المختصة لتوفير الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقاً لأعلى المعايير حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

تجدر الإشارة إلى أن الفائز بلقب «أمير الشعراء» سيحصل على بردة الشعر وخاتم الإمارة إلى جانب جائزة نقدية بقيمة مليون درهم، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 500 ألف درهم، أما صاحب المركز الثالث فيحصل على 300 ألف درهم، على أن تمنح جائزة بقيمة 200 ألف درهم لصاحب المركز الرابع، و100 ألف درهم للفائز بالمركز الخامس.