السويدي يهدي «الفجيرة الثقافية» 5 لوحات فنية

الفجيرة (الاتحاد) - أهدى الفنان التشكيلي الإماراتي جمال حبروش السويدي، جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، خمس لوحات من أعماله الفنية؛ وذلك تقديراً لجهودها البارزة في مواكبة الحراك الثقافي والفني على المستويين المحلي والدولي، ودورها في تعزيز الوعي بالثقافة البصرية من خلال مبادرتها الرائدة «المتحف الرقمي للفن التشكيلي الإماراتي».

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها رئيس الجمعية خالد الظنحاني، مساء أمس الأول الثلاثاء، لمؤسسة حبروش للفن في دبي، وذلك في إطار استراتيجية «الفجيرة الثقافية» للارتقاء بالحراك الفني عبر تعزيز التعاون المشترك مع مختلف المؤسسات الثقافية والفنية الإماراتية، فضلاً عن إثراء تجربتها الخاصة في المتحف الرقمي للفن التشكيلي الإماراتي، عبر الاطلاع على أحدث المشروعات الثقافية والتجارب الفنية المحلية.

وقال الفنان جمال السويدي: «نفتخر بإنجازات جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية التي تأخذ على عاتقها مسؤولية وطنية لإبراز الوجه المشرق لحضارة ومنجزات الدولة على الصعيدين الثقافي والفني محلياً ودولياً، وذلك من خلال النهوض بالحركة الفنية والثقافية داخل الإمارات وخارجها».

بدوره، توجه خالد الظنحاني رئيس الجمعية بالشكر والتقدير إلى الفنان جمال السويدي على إهداءاته الفنية، مشيداً بأعماله الراقية التي تحمل رسالة إنسانية وحضارية فريدة، فضلاً عن دوره البارز في تمثيل دولة الإمارات في مختلف المحافل الفنية، ومد جسور التواصل بين الثقافات لإبراز الفن التشكيلي الإماراتي على الصعيد الدولي.