2020.. عام الجائحة الذي غيّر ثقافة العالم

محمود إسماعيل بدر- فاطمة عطفة- محمد عبد السميع (الاتحاد)

أقلّ ما يمكن قوله عن 2020، إنّها سنة غير عادية غيّرت ثقافة العالم، كما لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية، ففي غضون 12 شهراً شل فيروس كورونا المستجد الحياة الثقافية في الكرة الأرضية بأكملها، لقد كانت سنة ثقيلة بكل المقاييس، هزّت العالم، لكن إبداع الإنسان وإرادته كسرت القيود، وكانت أقوى وأكبر من الجائحة فأنجزت مشاريع وأحداث ثقافية مؤثرة، كانت الأبرز كمّا ونوعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تخطو بثبات في مساعيها الرامية إلى تشكيل نموذجها الثقافي القائم على ثنائية المعادلة بين المحافظة على الهوية الوطنية وترسيخها في النشء من جهة، والانفتاح على ثقافات العالم من جهة أخرى، وهو ما ساهم في تحويل الإمارات إلى مسرح للثقافة العالمية دون تفريط بهويتها الوطنية، وتالياً أبرز الأحداث الثقافية المحلية:

17 و18 يناير: دبي أوبرا تقدم عرضاً للمسرحية الموسيقية الأجنحة المتكسرة، بمناسبة مرور 137 عاماً على ولادة الكاتب جبران خليل جبران.

من 9 إلى 19 يناير: انطلاق فعاليات أيام الشندغة الثقافية بدبي، وتضمنت مجموعة من الندوات والحوار حول تراث الإمارات.

3 فبراير: برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان.. إطلاق كتاب «زايد بن سلطان آل نهيان سيرة التحول والنهوض» في منارة السعديات.

17 فبراير: افتتاح معرض «فن الفروسية: بين الشرق والغرب» في لوفر أبوظبي أبوظبي.

1 مارس: أدونيس يحتفل بعيد ميلاده التسعين في «هاي أبوظبي».

4 مارس: صدور قانون بإنشاء «مركز أبوظبي للغة العربية» يتبع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

27 و28 مارس: قدمت «دبي أوبرا» مقاطع من : الأميرة النائمة، جيزيل، كسارة البندق، روميو وجولييت.

من 19 إلى 29 مارس: النسخة العاشرة لـ «مهرجان سكّة الفنون»، إحدى مبادرات دبي للثقافة.

2 أبريل: إطلاق وزارة الثقافة والشباب، في 2 أبريل مبادرة «الثقافة عن قرب»، على المنصات الرقمية.

8 أبريل: «جائزة الشيخ زايد للكتاب» توزع جوائزها للنسخة 14 «افتراضياً» للعام 2019 – 2020.

9 أبريل: القمّة الثقافية بأبوظبي تعقد بثاً مباشراً لجلسة نقاشية حصرية وعروض أدائية حيّة.

16 أبريل: جائزة «البوكر العربية» بأبوظبي تقيم حفلاً افتراضياً لتكريم الفائزين بجوائزها للنسخة 13.

19 أبريل: المكتب الإعلامي لإمارة الفجيرة يطلق مبادرة «جليسك كتابك» بهدف الحث على القراءة بين المواطنين.

26 أبريل: الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة التوجيهية لإعادة إعمار الجامع النوري ومنارته الحدباء.

5 مايو: دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي تقدم إلى مدينة الإمارات الإنسانية، 400 عنوان من إصداراتها المتنوعة لدعم مبادرة «ندعم القراءة»، وإتاحة الفرصة للمقيمين في المدينة من ضيوف الإمارات الاطلاع على أبرز الأعمال الأدبية والفكرية.

8 مايو: «دبي للثقافة» تطلق النسخة الرقمية من «مهرجان دبي لمسرح الشباب» على قناة «يوتيوب».

20 مايو: مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تنظم حملة بعنوان «الثقافة إنسانية - متحدون – دمتم بخير» تبث من خلال منصاتها الرقمية.

5 يوليو: رحيل الشاعر والكاتب الإماراتي عضو اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ثاني عبدالله ثاني السويدي، عن عمر يناهز 54 عاماً.

22 يوليو: سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، تطلق خريطة الطريق الاستراتيجية للهيئة للسنوات الست المقبلة.

31 يوليو إلى 31 أغسطس: سيتي ووك يستضيف مهرجان دبي كانفس، ويسلط الضوء على مجموعة متنوعة من الأشكال الفنية الجديدة.

27 أغسطس: المعرض الفني .. لا نراهم.. لكننا نتقصّى حركتهم الفنية في الإمارات.

4 نوفمبر: دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي تطلق سلسلة من الفعّاليات الثقافية والإبداعية لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب افتراضياً.

4 إلى 14 نوفمبر: إقامة الدورة الاستثنائية الـ39 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، في مركز إكسبو تحت شعار «العالم يقرأ من الشارقة».

8 نوفمبر: مركز زايد للدراسات والبحوث بأبوظبي بالتعاون مع مؤسسة عوشة بنت خليفة السويدي ينظمان أمسية شعرية بعنوان أشعار عوشة منهل الحكمة والجمال والقيم.

9 نوفمبر: ملتقى إيكروم الشارقة يكرّم المشاريع المحليّة والعربيّة الفائزة بجائزتي: التراث الثقافي والحفاظ عليه، وجائزة التراث الثقافي لليافعين.

11 نوفمبر: متحف «اللوفر أبوظبي» يحتفل بالذكرى السنوية لافتتاحه.

16 إلى 18 نوفمبر: متحف اللوفر أبوظبي وجامعة نيويورك أبوظبي ينظمان ندوة افتراضية تحت عنوان «المتاحف بإطارٍ جديد».

16 نوفمبر: حل مجلس إدارة جمعية اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد برئاسة سلطان بن بخيت العميمي.

17 فبراير: افتتاح معرض «فن الفروسية: بين الشرق والغرب» في لوفر أبوظبي أبوظبي.

من 22 نوفمبر 2020 حتى 22 فبراير 2021،: المجمّع الثقافي التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ينظم سلسلة من المعارض الجديدة في إطار برنامجه للفنون البصرية.

23 نوفمبر وحتى 30 ديسمبر: منارة السعديات تطلق معرض «سماوات رحلة عبر الزمان والمكان» للمصور الفلكي سامي العلبي.

24 نوفمبر: انتخاب الشيخة بدور القاسمي رئيسةً للاتحاد الدولي للناشرين، كأول امرأة عربية تتولى هذا المنصب.

25 نوفمبر: مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، يعلن عن خطته الاستراتيجية وبرامجه المتكاملة، الهادفة إلى الارتقاء باللغة العربية.

8 ديسمبر: مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تعلن عن برنامج مهرجان أبوظبي لعام 2021 في دورته الثامنة عشرة، تحت تحت شعار «المستقبل يبدأ الأن».

9 ديسمبر: صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح مبنى «بيت الحكمة»، المشروع الثقافي المبتكر الذي يجسد أحدث نموذج لمكتبات المستقبل في العالم.

10 ديسمبر: مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يطلقان نسخة 2020 من مؤشر المعرفة العالمي.

14 ديسمبر: افتتاح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة «مدرج خورفكان» التحفة المعمارية الفنية والمشروع التطويري الأحدث في قلب جبل السّيدة المطل على شاطئ خورفكان.

18 ديسمبر: وزارة الثقافة والشباب تطلق تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها، كأول تقرير بحثي يرصد حالة اللغة العربية في عدة محاور، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للغة العربية.

20 إلى 26 ديسمبر: نظمت وزارة الثقافة والشباب افتراضياً أسبوعاً ثقافياً للغة العربية، لمناقشة تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها.