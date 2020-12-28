السعودية تصدر أول ترخيص لمعهدين موسيقيين

أعلن وزير الثقافة السعودية، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، اليوم الاثنين، إصدار أول ترخيص لمعهدين موسيقيين في المملكة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وحصل "مركز الدولية الموسيقي للتدريب" ومعهد "البيت الموسيقي للتدريب" على رخصتين لنشاط التدريب الموسيقي، وهما معهدان متخصصان يقدمان التدريب وتنمية المواهب في المجال الموسيقي.

ويأتي إصدار الرخصتين ضمن الإطلاق التجريبي لمشروع تأسيس المعاهد التدريبية المتخصصة في مجالات الثقافة والفنون، الذي تعمل عليه وزارة الثقافة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهيئة تقويم التعليم والتدريب، لتمكين ودعم المواهب السعودية وتنمية القدرات الثقافية والفنية، إضافة إلى تطوير الصناعة الفنية عبر إيجاد فرص تعليمية وتدريبية في مختلف التخصصات الإبداعية.