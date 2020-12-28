تشكيل الهيئات الإدارية لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات تشكيل هيئات إدارية، تتبع فروع الاتحاد في كل من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، وتشكلت الهيئة الإدارية في أبوظبي من حارب الظاهري رئيساً، وعضوية كل من: إيمان الهاشمي، نبيل الكثيري، نجاة الظاهري وهنادي المنصوري وسعد عبد الراضي.

وفي فرع دبي ضمت الهيئة الإدارية الأسماء التالية: عائشة سلطان رئيساً، وعضوية كل من: إيمان اليوسف، فهد المعمري، نادية النجار، و د. وفاء العنتلي.

أما في رأس الخيمة، فأعضاء الهيئة الإدارية هم: نجيب الشامسي رئيساً، وعضوية كل من: د. حمد صراي، عبدالله الهدية، عبد الله السبب، لولوة المنصوري، ناصر اليعقوبي، ناصر البكر الزعابي، و د. هيثم الخواجة.

وكان مجلس الإدارة المؤقت لاتحاد كتّاب وأدباء الإمارات قد عقد اجتماعه الرابع لمناقشة التقارير الخاصة بمتابعة الأوضاع الحالية للاتحاد، برئاسة سلطان العميمي رئيس المجلس، وتناول الاجتماع عدة شؤون تتصل بمستقبل العمل في الاتحاد، وتؤسس للعديد من المبادرات العملية التي تعزز من تحقيق الاتحاد لأهدافه التي تأسس لأجل تحقيقها، وتم الاتفاق على إنشاء لجنة لمراجعة شروط العضوية برئاسة حارب الظاهري عضو المجلس لوضع آلية تعريفية دقيقة للكاتب الذي يقبل عضواً في الاتحاد، والتأكيد على حصول الدارسين والباحثين في مجال الآداب على هذه حقهم في اكتساب العضوية، ومراجعة الطلبات الحالية لاكتساب العضوية، واتفق الجميع على أهمية التسريع بتشكيل الهيئات الإدارية واللجان العاملة التابعة للمقر الرئيسي والأخرى التابعة للفروع خلال هذه المرحلة.

وتناول الاجتماع أوضاع المقرات الفرعية للاتحاد والجهود المبذولة بشأنها حتى تعود إلى العمل واحتضان المبدعين ولاستئناف الأمثل لفعالياتها وبرامجها.

واستعرض الاجتماع كذلك الخطوات القائمة حالياً، من أجل تعزيز دور الاتحاد في خدمة أنشطته بالتواصل مع مختلف المؤسسات الثقافية للتعاون في هذا الشأن.

وناقش الاجتماع كذلك كيفية استثمار جهود المؤسسين وخبراتهم الابداعية والثقافية، وتجديد الموقع الإلكتروني وتضمينه لأنشطة الاتحاد والأعضاء، وتحديد الإطار العام للبرامج والفعاليات الثقافية التي تقام في المقر الرئيس أو الفروع.

حضر الاجتماع عائشة سلطان نائب الرئيس، وصالحة غابش الأمين العام، ونجيب الشامسي أمين الصندوق، وحارب الظاهري المسؤول الثقافي.