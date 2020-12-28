«الرهوط» تفوز بجائزة العمل المتكامل في «كربلاء للمسرح»

تونس (الاتحاد)

شاركت المسرحية التونسية «الرهوط» أو تمارين في المواطنة بمهرجان أيام كربلاء الدولي، في دورته الثانية المنتظمة من 24 إلى 27 ديسمبر 2020، بالعراق، وذلك من خلال تقديم عرض عن طريق البث المباشر يوم 26 ديسمبر 2020، وفازت بجائزة العمل المتكامل.

المسرحية التونسية «الرهوط»، من تأليف وإخراج عماد المي، وأداء كل من ناجي قنواتي وغسان الغضاب وآمنة الكوكي ومنى التلمودي وعلي بن سعيد وعبد القادر بن سعيد، صاغ موسيقاها زين عبد الكافي وفي الإضاءة توفيق المرايدي، وهي من إنتاج بيفالو آرت، ويحاكي هذا العمل واقعاً بائساً وعالماً يحكمه الرهطيون المقنّعون والمنافقون المخادعون الكاذبون، عن طريق محاكاة ساخرة وبأسلوب يطغى عليه التشظي والتشذّر، من خلال تفكيك كل البنى التقليدية فكرياً وجمالياً، لخلق مسار آخر متجدّد ومتعدّد يعطي قيمة كبرى لوعي المتفرج في الخروج بعرضه الخاص من خلال العرض.

وفي تصريحه للاتحاد عقب التتويج، قال المخرج والمؤلف التونسي عماد المي: نهدي هذا الفوز لكل المسرحيين التونسيين في هذا الظرف الاستثنائي الذي يعيشه العالم اليوم جراء الوباء.

وأضاف: قدّم هذا العمل بأيام قرطاج المسرحية سنة 2017، وفازت بجائزة حرية التعبير، وقدّم بمهرجان الأردن المسرحي في دورته الـ 25 وفاز بذهبية المهرجان، وبالدورة الأولى لمهرجان عز الدين قنون، وفاز بجائزة أحسن عمل متكامل، وعُرض بمهرجان قرطاج الدولي الصيفي، تكريماً لروح الفنانة المسرحية المبدعة رجاء بن عمار، وقدّم في 24 ساعة مسرح بالكاف، وبمهرجان المسرح بقفصة وبعدة مهرجانات أخرى. وخلص عماد المي إلى القول: نحن بصدد الاشتغال على مشروع مسرحي جديد مازال بمرحلة الكتابة، ويهتم بالمسائل النسوية والجندرية في تونس وفي العالم عموماً.